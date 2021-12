„Pro mě je to specifičtější, ale pochopitelně je výhoda, že to mužstvo dokonale známe. Na druhé straně i přesto asistent sedí u videa hodiny a sleduje, co se tam změnilo,“ říká Páník.

Společně s kolegou Sombergem se na každého soupeře chystají zvlášť a zaměřují se na jakékoliv detaily. „Tady bude výhoda, že budeme moct reagovat i během utkání, protože zlínské kluky známe. Ale až po zápase se ukáže, jestli to pro nás byla výhoda nebo ne,“ ví dobře.

Oblíbený kouč neprožívá v novém angažmá příjemné časy. Poté, co rodák z Přílep na severu Moravy v úvodu října nahradil odvolaného Jozefa Webera, sklátila Karvinou koronavirová pandemie.

Nemoc se nevyhnula ani trenérovi, do karantény musela i většina hráčů. Když se Papadopulos a spol. zbrchali, pokračovali ve sbírání porážek.

Slezané v nejvyšší soutěži nevyhráli osmnáct utkání po sobě a jako jediní v této ligové sezoně ještě naplno nebodovali. O víkendu nestačili doma na Spartu, i kvůli nevídané chybě gólmana Bolka prohráli popáté za sebou a klesli na poslední příčku o tři body za Teplice.

„Moc se v tom nebabrám. Také hráči se s tím musí vyrovnat sami. Každý z nich zodpovídá za svůj výkon. Musí mít čisté svědomí, že tam nechali všechno jako proti Spartě,“ říká Páník.

Karvinští věří, že do konce dlouhé podzimní části zaberou, nepříjemnou sérii konečně utnou, v kabině si zakřičí.

„Snad ve Zlíně už konečně zvítězíme. Uděláme pro to maximum,“ prohlásil karvinský obránce Antonín Křapka.

Podle Páníka je mužstvo nastavené dobře. „Spousta věcí se nám lepší. Je to o zodpovědnosti a koncentrovanosti. Potřebujeme uhrát nějaký zápas s nulou, to nám chybí,“ cítí karvinský trenér. „Apeluji na kluky, aby měli odvahu. Vidím, co uhrají a dokáží v tréninku. Když se jim to povede přenést i do zápasu, věřím, že dokážeme vyhrát. Náš problém není v hrotových hráčích. Musíme být pozorní hlavně ve hře dozadu a nechybovat,“ ví.

Ševci jsou na tom lépe než sobotní soupeř, ale vyskakovat si příliš nemohou.

Naposledy padli v Teplicích, teď se pokusí minulý nezdar odčinit proti jinému týmu ze dna tabulky. Pokud uspějí, vzdálí se poslednímu týmu na rozdíl třinácti bodů, což už je slušný polštář do druhé poloviny sezony. „V posledním domácím zápase chceme uspět nejen proto, že jde o důležité utkání,“ prohlásil zlínský trenér Jan Jelínek.

K dispozici už bude mít více hráčů. Uzdravil se Fillo, do sestavy se vrací kapitán Poznar, stoper Procházka i křídelník Čanturišvili. Trojice zkušených hráčů vynechala poslední duel na Stínadlech kvůli karetnímu trestu.

Ze stejného důvodu naopak vypadl mladý bek Cedidla. Zranění jsou Matejov, Kolář a Dostál.

„Domácí vědí, že při jejich návratu budou silnější a budou si více věřit. Jejich způsob hry je úplně jiný, když máte na hrotu Poznara a pod ním nejkreativnějšího hráče současného Zlína Roberta Hrubého,“ upozorňuje Páník.

Podívejte se: ševci obdrželi tři góly za sedm minut, v Teplicích prohráli 1:4

Nejen jejich absence byla ve hře Fastavu citelně znát. „U nás je spousta proměnných. Máme užší kádr, takže pokud máme tolik změn, je pro nás složitější udržet stabilní výkonnost,“ přiznává Jelínek. „K nadcházejícímu zápasu musíme přistoupit jinak a daleko lépe plnit taktické pokyny,“ dodal.

V létě se v Karviné po famózním obratu radovali ševci, kterým tři body vystřelil v nastaveném čase střídající obránce Cedidla. „Pro hráče je to určité memento, že „Csaplárova past“ pořád funguje,“ říká Páník.

Předtím na Letné ale dvakrát v řadě slavili hosté. „Bylo by krásné uspět i do třetice. Mužstvo je odhodlané, druhý poločas se Spartou byl velice dobrý a na tom chceme stavět,“ dodává Páník.

FORTUNA:LIGA, 18. kolo -

FC Fastav Zlín (12.) - MFK Karviná (16.)

Výkop: sobota v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Machálek – Lakomý, Dresler (Zelinka) | VAR: Ondráš | AVAR: Horák

Ligová bilance: 5-0-6,13:18

Poslední zápas: 3:2 (60. Fillo, 79. Poznar z penalty, 92. Cedidla - 23. Buchta, 47. Papadopulos, 14. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Fantiš, Vraštil, Procházka, Fillo – Dramé, Conde, Tkáč, Hrubý, Čanturišvili – Poznar. Trenér: Jelínek.

Karviná: Bolek – Křapka, Eduardo, Šindelář, Šehič – Stropek, Qose – Sinjevskij, Túlio, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 2:1