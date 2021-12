vydřeném triumfu 2:1. „Nechtěli jsme nechat Karvinou, aby se nadechla. Ty góly se hodí týmu i mně,“ usmívala se opora Zlína.

Nečekal jste na gól až příliš dlouho?

To je pravda. Gól mohl být daleko dřív, šance na to byly. Řekl bych, že i dost vyložené. Trápilo mě to, myslel jsem na to, ale teď to vyšlo. Jsem rád, že jsme zvítězili a porazili jsme soupeře pod námi. Získali jsme mimořádně důležité tři body.

Popište vaše branky …

Prvnímu gólu předcházel kvalitní roh, zakončení se povedlo. Při druhé brance jsem měl i štěstí, protože balon skočil na drnu a trefil mě do kolena. (úsměv) Štěstí se k nám obrátilo, protože soupeř ve 45. minutě kopal pokutový kop, který Raky (Rakovan – pozn. red.) skvěle chytil. To bylo hrozně důležité. Matej nás už poněkolikáté podržel. Teďka podává výborné výkony. Penaltovým specialistou asi není, byť se s trenérem gólmanů teď penaltám věnují. Možná byli na toho střelce připravení, dobře ho přečetli.

Vraťme se k vám. Nečekal jste od sebe ještě lepší výkony?

S některými výkony, hlavně v první polovině podzimu, jsem spokojený nebyl. Nedařilo se mi podle představ. Pak už to bylo lepší, ale chyběly zase góly. Třeba daný zápas skončil remízou a já jsem byl zklamaný, že jsem nepomohl týmu víc. Hlavně tím gólem. Stopeři Karviné ale byli třeba soubojově lepší než já, ale zase jsem dal dva góly. Ve druhé půli bylo rozhodující, že se Kača (David Tkáč – pozn. red.) posunul trošku víc a ve dvou jsme tam zlobili víc. Udělal tam spoustu práce, je fakt šikovný hráč. Ne nadarmo dal pět gólů. Je velký příslib do budoucna.

Nemrzí vás, že jste svými góly zarmoutil trenéra Karviné Páníka?

Trenéra mám moc rád. Musím se přiznat, že je mi ho trošku líto. Kdybych si mohl vybrat, komu dám góly, tak rozhodně ne jeho týmu, ale Karvinou jsme potřebovali porazit. Trenér Páník má pod sebou dobré mužstvo. Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání. Asi se budu opakovat, ale v prvním poločase jsme trošku ztratili půdu pod nohama. Dostali jsme gól a mohl přijít ještě druhý. To by bylo těžké otáčet. V poločase jsme si řekli pár ostrých slov a do druhé půle jsme vstoupili aktivně. Dali druhý gól a zápas rozhodli.

Byla pro něj výhoda, že vás dobře zná?

Chtěli jsme dokázat, že to to zase až tak velká výhoda není, že nás zase až tak dobře nezná. (úsměv) Samozřejmě tady s námi pracoval spoustu let, ví o nás fakt všechno, což taky šlo vidět. Je kvalitní stratég. Místy se nám kombinace nedařilo, protože byl na nás připravený.

Odčinili jste porážku v Teplicích?

V týdnu jsme to řešili. S výkonem ani výsledkem jsme nebyli spokojení. Třeba předtím s Baníkem nám to ale šlo. Teď to z naší strany bylo o něco nervóznější než třeba s Ostravou, ale zase jsme byli poctivější než v Teplicích.

Co říkáte na závěr utkání a zkrat stopera Eduarda Santose?

Myslím, že rozhodčí Machálek mohl pískat už dřív. On tam šel ostře asi do třech předchozích soubojů. Bylo to na hraně už předtím a pak to vygradovalo. Neudržel nervy na uzdě, druhá žlutá karta byla zasloužená.

Jinak je to výborný hráč, že?

Je. Hraji proti němu už dlouho. Je jedním z nejsilnějších stoperů v lize a je i velmi rychlý. Nevidím ho každý den, ale jako stoper se mi líbí. Je dobrý.

A co Lukáš Bartošák? Všiml jste si, že zápas proti bývalému klubu taky hodně prožíval?

Pro Barta je to vždycky speciální utkání. Myslím, že má i ve Zlíně byt, zakotvil tady. Proti nám se mu daří. Strašně nerad proti němu hraji, je správně fotbalově vyčůraný. Je to nesmírně kvalitní hráč. Je mi trošku líto, že tady není s námi, je to i výborný kamarád. Hrál dobře, ale jsem rád, že to nestačilo.

Už po náročném a dlouhém podzimu vyhlížíte zimní přestávku?

Je pravda, že terény jsou čím dál těžší. Náš trávníkář Laďa Podmela měl hřiště připravené velice dobře, ale i tak je to pro starší a větší hráče těžké. Nohy jsou hned unavenější a po zápase cítím třísla, se kterými mám problémy. Teď se musíme dát rychle dohromady a zvládnout to. Po sezoně musíme dobře odpočinout, potrénovat a zase se nachystat. Je to takový koloběh.