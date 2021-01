Po Opavě hráli nerozhodně i s Ostravou. Na smolný vlastní gól stopera Buchty odpověděl krát před přestávkou kapitán Poznar, který s přehledem proměnil penaltu a srovnal na konečných 1:1.

„S Teplicemi jsme měli na vítězství, ale nebrali jsme ani bod. Tentokrát ho máme a nakonec je pro nás dobrý,“ míní kouč Fastavu Bohumil Páník.

Zkušeného zlínského trenéra, který nedávno vedl právě Ostravu, více než nerozhodný výsledek těšila kvalitní hra v první půli.

„Bohužel bez té koncovky,“ povzdechl si čtyřiašedesátiletý odborník.

Ševci soupeře z horní poloviny tabulky v úvodní části přehrávali a jen kvůli nepřesné koncovce nešli o poločase do kabiny s náskokem.

„Začali jsme dobře a byli aktivní ve vysokém napadání. Měli jsme tam asi čtyři výborné situace na to, abychom dali nějaký gól a soupeři odskočili,“ uvedl.

Zlíňané všechny příležitosti ke skórování promarnili a paradoxně ve 24. minutě po vlastní brance stopera Buchty inkasovali. Domácím se do konce poločasu podařilo srovnat. Pokutový kop nařízený za faul Filla na Fantiše proměnil povedeným bochánkem Poznar.

„Viděl jsem to u něj poprvé,“ přiznal Páník.

„Na tréninku gólmani až tolik strany neriskují, někdy si počkají. Je vidět, že to měl Tomáš načtené. Přitom to ale neměl vůbec jednoduché,“ ví dobře kouč Fastavu.

Hráči Baníku po verdiktu sudího Machálka cítili křivdu. Podle hostů o penaltu vůbec nešlo, rozhodčímu spílali ještě po utkání. Naproti tomu Páník zůstal v klidu.

„Penaltu jsem viděl z osmdesáti metrů, takže jsme ji neviděl,“ trefně poznamenal. „Na to je tady hlavní rozhodčí nebo VAR,“ přidává.

„Pro nás je důležité, že že Poznar zachoval klid a proměnil ji. Ostatně od toho na tom hřišti taky je,“ říká s úsměvem.

Nejen kvůli sporné penaltě bylo sobotního utkání pořádně vyhrocené. Žádný z týmů si nic nedaroval. Nervózní hosté nešetřili důrazem ani slovy, ševci se nenechali rozhodit, taky do všeho šli naplno.

„Takto je to vždycky,“ míní.

Podle něj emoce do fotbalu patří.

„Škoda, že tady nebyli diváci, kteří by vytvořili super kulisu. Určitě by byl plný stadion a zápas by měl ještě větší grády,“ je přesvědčený.

„Takto bylo spíše slyšet, kdo protestuje a kdo promlouvá k rozhodčímu. Někdy se člověk diví, co z toho hřiště slyší,“ dodal.

Ostrava si ve druhé půli pomohla střídáním. Kouč Kozel na trávník poslal obvyklé opory. De Azevedo, Jánoš nebo Ndefe hru Baníku pozvedli.

„Soupeř byl obrovsky nepříjemný. Po přestávce vrátil do sestavy kvalitnější hráče a ti hru obrovsky oživili. Ve druhé půli byl zápas vyrovnaný, bylo to kdo z koho. Kdo by dal gól, zápas by vyhrál. Pak už to byla spíš přetlačovaná,“ míní Páník.

O víkendu nemohl počítat s Matejovem, Čanturišvilim ani Procházkou. Zatímco bývalý reprezentant měl pozitivní test na covid-19, Gruzinec dohání kondiční manko.

„Vakho měl dlouhou více než měsíční pauzu. Zátěž mu musíme dávkovat pomalu. Chvíli to potrvá, než se do toho dostane,“ vysvětluje.