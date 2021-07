„Chci poděkovat všem, kteří mně v této obtížné době pomáhali. Slibuji vám, že tato nová sezona bude tím nejlepším,“ uvedl na sociální síti mladý Afričan.

Conde naposledy nastoupil za Zlín 6. března proti pražským Bohemians 1905. Pak musel opustit republiku a mimo Evropu čekal, až se situace vyřeší. Nejistota skončila po dlouhých čtyřech měsících.

Nyní je Conde zpět. Problémem může být dlouhý výpadek. I když se připravoval sám, herní vytížení a zápasové tempo mu jistě bude chybět.

„Samozřejmě je to velmi kvalitní hráč. Uvidíme ale, v jakém bude stavu. Co mám informaci, tak poctivě trénoval, ale jaká bude realita, se teprve ukáže. Nejprve si jej otestujeme,“ říká Jelínek.

Devětatřicetiletý kouč zatím netuší, zda Conde bude připravený k úvodnímu ligovému souboji s mistrovskou Slavií. Úvodní duel nové sezony je na programu v neděli 25. července.

„Ještě jsem ho neviděl, takže to nedokážu odhadnout. Uvidíme, jak zapadne, jak se přizpůsobí novým věcem. Doufám, že to bude dobré. Furt máme čtrnáct dní čas,“ připomíná Jelínek.

Velkou zásluhu na návratu důležitého muže sestavy do Česka má sekretář Fastavu Lukáš Pantálek.

„Byl to můj nejtěžší úkol v životě,“ přiznal s úsměvem. „Ale samozřejmě jsem v tom nebyl sám. Strašně moc mi pomáhal Zdeněk Grygera. Bez něj by to asi ani nedopadlo. Zásadní krok udělal také majitel klubu, ale byla to spolupráce všech lidí z vedení klubu, včetně ředitele Leoše Gojše,“ přidává.

Pantálka nejvíce mrzí, že se hráč i klub do komplikované situaci nedostali vlastní vinou. Obrovský problém způsobila celosvětová pandemie koronaviru a s ní spojené různé nařízení a restrikce.

„My jsme nemohli zažádat o české vízum, protože v té době byly všechny konzuláty uzavřené. To byl prvopočátek všech problémů,“ říká zlínský sekretář.

Po částečném rozvolnění opatření přišly na řadu telefonáty a emaily. Nekonečný příběh skončil až v létě. „Táhlo se to strašně dlouho,“ přiznává.

Zlínští funkcionáři nejprve kontaktovali krajskou policii, pak spolupracovali s cizineckou policí v Praze, s ministerstvem vnitra.

A na konci všeho byla zdlouhavá komunikace s velvyslanectvím v Dakaru. Právě ve známém senegalském městě Conde naposledy pobýval. Předtím se připravoval ve fotbalovém centru v Conakře, což je hlavní město Guinei. „Musím říct, že se všemi byla výborná spolupráce,“ uvedl.

Po získání všech potřebných dokumentů a povolení si mladý funkcionář zhluboka oddechl. „Fakt se mi hodně ulevilo. Jak říká majitel, je to skoro zázrak, že se jsme ho rychle dostali zpátky do Česka. Původně měl přijet ještě později,“ pronesl.

Conde po zrušeném a předčasně ukončeném vyhoštění nyní získal krátkodobé vízum a zároveň si zažádal o to dlouhodobé, které si v Dakaru vyzvedne do tří měsíců.

Nyní se mladý Afričan, o kterého nedávno stála Sparta i Slavia, může věnovat jenom fotbalu. A funkcionáři Fastavu mají zase chvíli klid.