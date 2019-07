Pochvalně o Panterovi, jak se odchovanci a zlínskému rodákovi přezdívá, na klubovém webu mluvil trenér Csaplár. „Poslouchá se to hezky. Snažím se ukázat, co umím. Všechno ale záleží na trenérovi,“ připomíná Martin Nečas, jmenovec známého českého hokejisty.

Na nového kouče si stěžovat rozhodně nemůže. „Je to kvalitní trenér, má hodně zkušeností. Baví mě to pod ním,“ přiznává.

Pokud by se nevešel do kádru Fastavu, bylo by to pro něj samozřejmě zklamání. „Budu se snažit ve Zlíně zůstat,“ slibuje.

Na svém kontě má zatím jediný ligový start. V novém soutěžním ročníku se to ale může změnit. Mladý dravec dostává v přípravě spoustu prostoru a šanci podle všeho využívá. „Odehrál jsem skoro všechno. Nesmírně mě těší, že mohu hrát a zlepšovat se,“ říká upřímně.

V kariéře mu pomohlo i půlroční hostování v Dubnici, kde si vyzkoušel druhou nejvyšší slovenskou soutěž. Domů na Moravu se vrátil zocelený mužským fotbalem. „Hrál jsem tam pravidelně, byla to pro mě cenná zkušenost,“ říká Nečas. „Soutěž byla hodně těžká a bojovná. Podobná jako naše druhá česká,“ přidává.

Odchovanec Fastavu obstál i v náročné zkoušce proti Lokomotivu Moskva, kterému vstřelil dokonce gól hlavou. „Byl pro mě velký zážitek zahrát si proti takto kvalitnímu týmu, který bude hrát základní skupinu Ligy mistrů,“ líčí.

Fanouškům se předvedl i po návratu z Rakouska. V Újezdci se blýskl dvěma brankami a střelou do tyče. Na hattrick přesto nemyslel. „To ne. To by mě určitě něco stálo,“ tuší skromný mladík, jenž se v první půli sobotního střetnutí podílel i na třetí brance Hellebranda.

Panter po tátovi

Nečas byl v první půli hodně aktivní. Zřejmě si vzal k srdci slova trenéra Csaplára, aby se nebál hrát a byl drzejší. „Slyším to skoro pořád. Musím na tom víc zapracovat,“ ví šikovný mladík.

Proti účastníkovi krajské I. A třídy ostych logicky neměl. Nejen Nečas si dovolil víc než proti ruskému gigantovi. Ševci nakonec svoji pohodu vyjádřili také brankami, konečný výsledek 8:1 odpovídá dění na trávníku. „Domácí ale mají kvalitní tým. Předvedli to několika akcemi. Celkově to byl v pohodě zápas. Důležité bylo, že se nikdo nezranil a že jsme si to užili,“ pravil dvacetiletý středopolař, kterému spoluhráči přezdívají Panter.

Stejně na něj volají i trenéři. „Mám to po otci, když ještě hrál za Příluky. Chodil jsem tam za ním a už mi to zůstalo,“ dodává s úsměvem.