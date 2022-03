„Navíc od toho tam jako obránci jsme, takže to by měla být naše hlavní starost a práce,“ ví dobře.

Devětadvacetiletý fotbalista se po třech zápasech znovu vrátil do základní sestavy Fastavu, odehrál celý zápas.

Porážce s Hradcem Králové ovšem nezabránil.

„Bohužel se nám nepodařilo navázat na výkony z předcházejících zápasů, vlastními chybami jsme se v první poločase připravili o dobrý výsledek. Když po situacích, kterým se dalo jednoduše předejít, jsme prohrávali skoro o tři góly a zvedli jsme se až druhou půli,“ říká.

Ani kontaktní branka střídajícího Reitera ševcům body nepřinesla.

Moravané v důležitém souboji padli 1:2 a po třech porážkách v řadě zase přešlapují na jedenáctém místě.

Hranice mezi úspěchem (postup do elitní desítky) a neúspěchem (skupina o udržení), se s přibývajícími nezdary tenčí.

Nyní to vypadá, že ševci budou v nadstavbové části bojovat o záchranu.

Vše ale může otočit výhra nad předposledními Pardubicemi.

Východočeši se letos souží, nyní se nacházejí na barážové příčce, ale na Fastav ztrácejí jenom šest bodů, takže na Letné půjde o hodně.

Důležitost střetnutí vnímá také Simerský. „Tak pro nás jsou do konce sezony všechny zápasy stěžejní, protože podle toho uvidíme, jaký bude závěr, ale teď se soustředíme jen na Pardubice. Musíme předvést hlavně týmový výkon a zápas prostě zvládnout,“ burcuje.

Problém je, že ševci neoblíbeného protivníka od jeho postupu do ligy ještě neporazili, ve třech vzájemných duelech mu dokonce nedali ani gól.

„O tomhle nikdo z nás nespekuluje. My se chceme hlavně soustředit na náš výkon a dat do něj všechny věci, díky kterým jsme byli předtím úspěšní. Ale pokud to tak opravdu je, tak je na čase sérii zlomit, tak jako každou jinou,“ říká.

Bývalého hráče Brna, Jablonce či Opavy nepřekvapuje, že Pardubice, které loni zářily a po historickém postupu do nejvyšší soutěže byly překvapením ligy, letos tápou a krčí se dole.

„Od šestého místa dolů jsou všechny týmy vyrovnané. Všechno je jenom věcí momentální formy a aktuálního rozpoložení. Rozdíly jsou opravdu minimální a proto je potřeba sobotní zápas zvládnout,“ uvedl.

Pode Simerského čeká Zlín z hlediska bojovnosti podobný soupeř jako byl před týdnem Hradec.

„Akorát Pardubice hrají jiným systémem, v týmu mají víc fotbalových hráčů,“ míní.

Východočeši v minulém kole nestačili na Spartu, favoritovi podlehli 1:3 a připsali si třetí venkovní porážku za sebou. Na jaře nezvítězili ani v šestém kole.

Zlín je na tom lépe, byť mužstvo z Baťova města stále sužuje velká marodka. Nejen trenér Jelínek už vyhlíží reprezentační přestávku, která následuje právě po domácím utkání s Pardubicemi.

„Pokud chceme mít volno příjemnější, musíme sobotní zápas zvládnout. Pak věřím, že se dobře nachystáme na konec sezony,“ dodává.