„Čekám zajímavý a vyrovnaný fotbal, k tomu výbornou kulisu,“ říká bývalý ligový obránce a současný trenér Luhačovic.

Favorita utkání hledá jen složitě. Pro Zlín hraje hlavně výhoda domácího prostředí, pro hosty zase postavení v tabulce, kvalita a hlavně šíře kádru.

„Základní sestavy jsou podobné, ale Ostrava má větší kvalitu na střídačce,“ míní. „Trenér Baníku může vybírat z více kvalitních fotbalistů, sestavu podle potřeby prostřídat, v zápase výkon mužstva oživit střídáním, dát mu impulz, kdežto pokud Zlínu vypadne jeden či dva stěžejní hráči, už má problém, protože na lavičce nemá borce, kteří by hru oživili, strhli ostatní a dodali mu správný náboj,“ přidává.

Podle Pazdery bude zásadní, aby Fastav v utkání jako první neinkasoval. „Zlín by nepříznivý výsledek těžko otáčel, protože Baník má na lavičce hráče, co by jinde v lize hráli,“ říká.

Sobotní soupeře v tabulce aktuálně dělí šest příček a jedenáct bodů. Zatímco ševci by se letos rádi vyhnuli bojům o záchranu, Ostrava pomýšlí na elitní šestku, chce útočit na pohárové příčky.

„Baník rozhodně patří do lepší poloviny, ale k tomu, aby se udržel na špici, mu na rozdíl od Slovácka pořád něco chybí,“ myslí si.

Hrubého vyřadily zažívací problémy. Chyběl nám. Umí připravit šance, říká trenér

Právě celek z Uherského Hradiště je pro všechny odborníky velkým překvapením. Pazdera ale nad výkony ani výsledky Svědíkova týmu nežasne.

Po loňské mimořádné sezoně něco podobného očekával. „Slovácko je vpředu zaslouženě. Nevyhrává zápasy o gól, ale soupeře přejíždí rozdílem třídy. Tak tomu bylo i v Olomouci nebo i doma se Spartou,“ poukazuje.

Výhodou Slovácka je kromě přísného trenéra hlavně připravený konsolidovaný a sehraný kádr. „Zatímco ve Zlíně i v Ostravě se mančaft za poslední tři roky strašně proměnil, Slovácko zůstává víceméně pohromadě, což mu nese ovoce,“ prohlásil.

Baníku k sesazení předních českých týmů a proniknutí do Evropy zatím nepomohla ani štědrost a trpělivost majitele Václava Brabce. „Ostrava má velký potenciál, ale zatím to nedokázala úplně poskládat,“ je přesvědčený její bývalý hráč.

Semifinále fotbalového poháru MOL Cupu: FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905, 24. dubna 2019 v Ostravě. Na snímku radost Baníku (Lukáš Pazdera, Václav Procházka, Martin Fillo).Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Baník se po odchodu Pazdery v zimě 2019 proměnil, v klubu zůstala asi jen polovina borců, ostatní se pakovali. Fillo, Hrubý či Reiter zamířili právě do Zlína.

I kvůli příchodu zkušených fotbalistů čekal od Fastavu o něco víc. „Pro mě je to trošku zklamání. Vzhledem ke kádru měl být Zlín víc v klidu a hrát uprostřed tabulky,“ míní. „Na druhé straně Liberec nebo Mladá Boleslav, kteří jsou o trošku výš, mají lepší lavičku,“ srovnává.

Čtyřiatřicetiletý Pazdera má o dění na Letné stále dobrý přehled. Trénuje totiž Luhačovice, kterým vládne rodinný klan Červenků, v lázeňském městě navíc žije a stále hraje Jan Jelínek, současný kouč Fastavu.

„Já jsem jeho nástupem a on můj svěřenec,“ směje se. Spolu mají dobrý vztah, jsou v pravidelném kontaktu. „Vyměňujeme si poznatky. Díky němu vím, jak se komu daří, kdo je zdraví, nemocný,“ přiznává.

Bývalá opora Fastavu navíc většinu hráčů dobře zná z dlouhého působení v rodném Baťově městě. Ligové zápasy ale nesleduje jako fanoušek, hru vnímá spíš pohledem trenéra. „Srovnávám herní situace, zajímá mě kompaktnost týmu, ne jedinci,“ říká.

Pokud to situace ohledně pandemie koronaviru dovolí, bude hráče Zlína a Ostravy pozorovat přímo z tribuny. Se synem byl na bezbrankovém utkání s Jabloncem, teď se snad dočká nějakého gólu.

„V Luhačovicích jsme skončili, máme volné víkendy. Pokud bude hezky, rád zajdu na stadion,“ líčí.

Stoper Zlína Procházka: Koledovali jsme si o víc branek. Škoda je ale výjimečný

Předpověď není příliš příznivá. Má se ochladit na čtyři stupně a pršet. Kvalitě fotbalu by mohl ublížit i terén, který na konci listopadu není v top formě.

„Sice se blíží zima, ale ve vyhřívaném trávníku bych neviděl problém,“ uvedl.

„Samozřejmě nyní těžko říct, zda to bude boj nebo hezký fotbal, ale oba týmy do toho jistě půjdou po hlavě, protože chtějí vyhrát, získat body,“ pokračuje.

Zatímco víkendový duel na Letné může sledovat plný stadion, závěrečný domácí střetnutí Zlína s Karvinou se odehraje bez diváků.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš totiž v úterý oznámil, že kvůli nepříznivé covidové situaci omezí společenský život v kraji minimálně na 14 dnů. Opatření by měli na základě legislativních možností vyhlásit hygienici.

„Pokud by šlo pouze o ten jeden zápas, tak by to tolik nevadilo, ale pokud by to trvalo třeba celé jaro, byl by to problém, protože by Zlín ztratil domácí výhodu,“ míní.

„Navíc je to velká škoda hlavně pro hráče. Třeba když přijel do Zlína Baník, fanoušci pokaždé vytvořili výbornou atmosféru. Toto utkání jsem zažil jak z pohledu domácího hráče, tak i v dresu Ostravy, a pokaždé to bylo parádní zážitek. Navíc jsem tehdy v zápase na Letné vstřelil gól za Baník,“ připomíná s úsměvem.