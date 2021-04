I když to z tribuny vypadalo na jasnou červenou kartu, sudí Pechanec oporu Fastavu ušetřil a z kapsy nakonec vytáhl jen žlutý kartonek.

Buchta si oddechl, byť se i lidé na tribuně divili. Vyloučení se ale prý nebál.

„To ne. Rozhodčí říkal, že to bude jenom žlutá, víc jsem to neřešil. Ale byl jsem rád,“ přiznal zkušený obránce.

Celou situaci z 68. minuty ještě prozkoumali Pechancovi kolegové u videa, kteří ale potvrdili pouze verdikt hlavního arbitra.

„Šlo jenom o to, jestli to hostující hráč hrál rukou, jinak penalta to byla jasná,“ uznal osmadvacetiletý zadák.

Míč si na bílý puntík postavil Pilík, jenž střelou doprostřed branky zajistil Středočechům tři body.

Zlínský gólman Dostál se sice míče dotkl nohou, balon i tak ale skončil v síti. „Bylo to o fous. Škoda,“ litoval.

Buchtu ovšem více štvala situace, která předcházela klíčové chvíli.

Lubega dostal dlouhý pas od Soldáta z hloubi pole, obešel gólmana Dostála a takřka zakončoval do prázdné branky, Buchta už musel jenom hasit nebezpečí, faulovat. „Byla to série špatných rozhodnutí,“ ví dobře zlínský obránce.

„Měli jsme aut a najednou šel frajer sám na bránu. Balon se pak trošku zastavil, nesjel a už jsem to hasil. Byl to úplně zbytečný gól,“ ví dobře.

Ševci nedokázali na Pilíkovu penaltu odpovědět, celým nedělním zápasem se protrápili. Nejhorší výkon na jaře? „Asi jo,“ uznal.

Fastav se opravdu soužil, v ofenzivě mu to drhlo. Žádnou velkou příležitost ke skórování neměl. Neprosadil se Poznar ani další domácí borci. „Máme takový platonický tlak, ale nedokážeme si vytvořit žádnou šanci. Do vápna letělo snad dvacet centrů, ani jednou nás to však netrefí. Nedokázali jsme se prosadit,“ štve Buchtu.

Kouč Páník svěřencům vyčítal laxní přístup. V týmu postrádal bojovnost i nasazení. „S trenérem mohu souhlasit, asi to chtělo větší zápal,“ uznal.

Na náročný program se ale nevymlouvá. Dobře ví, že v nabitém dubnu to mají všichni stejné.

Hostům navíc na Moravě scházely opory Rezek s Voltrem, šanci od první minuty poprvé dostali Mezera, Obdržal či S. Kingue., přesto na Letné uspěli. „Sestava nás nepřekvapila, bohužel to z naší strany nebylo dobré. Zápas jsme prostě nezvládli,“ smutní.

Ševci i podruhé v sezoně podlehli poslednímu týmu soutěže 0:1 a dál se krčí na třináctém místě tabulky.

„Je to špatně. Chtěli jsme mít klid, protože pořád je tam teoretická možnost, že se můžeme namočit. Vyhrát jsme chtěli už doma s Karvinou, ale krok do klidnějších vod se nám nepodařilo udělat ani teď,“ štve Buchtu. „Příbram nám asi nesedí, je to náš neoblíbený soupeř. Podali jsme špatný výkon,“ přidal zklamaně.

Bývalý hráč Brna nebo Bohemians 1905 přesto věří, že se zlínští fotbalisté z nečekané porážky brzy oklepou a už ve středu v Edenu proti vedoucí Slavii předvedou mnohem lepší výkon.

„Lépe by se nám tam jelo s dobrým výsledkem v zádech, na druhé straně každý zápas začíná za stavu 0:0. Stát se může všechno,“ doufá.