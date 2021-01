Rozhodčí Machálek neváhal, okamžitě ukázal na bílý puntík. O penaltě měl jasno hned, svůj verdikt si nechal ještě potvrdit kolegou Klímou u videa.

„Já jsem si byl celkem jistý. Dostal jsem se před Filla a cítil, že mě trefil do čelisti. Nevím, jestli to bylo loktem nebo rukou, ale zasáhl mě do obličeje, takže podle mě to penalta být měla,“ je přesvědčený faulovaný Fantiš.

Z tribuny se přitom zdálo, že se o nedovolený zákrok nejednalo. Možná za to mohl i zvláštní pád zlínského fotbalisty.

„Nevím, jak to vypadalo v televizi, ale tam šlo o to, že jsem se dostal před Filla a už jsem se chystal, že to zakončím. Možná jsem to neustál koordinačně, ale úder do obličeje tam byl. Možná ten mě rozhodil,“ říká Fantiš.

Zatímco Zlíňané slavili vyrovnání, naštvaní hosté cítili křivdu. Podle nich byl pokutový kop nařízen chybně. Rozhodně s verdiktem nesouhlasí, což po zápase dali otevřeně najevo.

„Za mě to žádná penalta není. Nechápu, jak to mohlo projít, když je tady kontrola v podobě VARu,“ zlobil se kouč Baníku Luboš Kozel.

Sám se na inkriminovaný moment podíval hned po utkání, svůj názor nezměnil.

„Fillo byl první u míče, před balonem uhýbal. Dal si tam tělo,“ popisuje.

„Je pravda, že vyrovnání viselo ve vzduchu, ale když inkasujete z vymyšlené penalty, vždycky to mrzí,“ říká.

„Kdybychom dostali regulérní gól, tak to člověk vezme, ale když nevyšla první penalta, tak byla hned odpískaná druhá. Z tohoto pohledu se mi to moc nelíbilo,“ přidal naštvaně.

Podle ostravského brankáře Laštůvky se sudí Machálek měl jít sám podívat na video a přezkoumat záznam, „Upozorňoval jsem ho, že při této akci byl nejdřív faul na Potočného, obránce ho držel za ramena a znemožnil mu vyskočit. On tvrdil, že už to přezkoumávali a faul tam nebyl. To nechápu. Nevím, co bychom pak měli pískat?“ kroutí hlavou zkušený brankář.

Ostravským se ale na Letné nelíbilo víc věcí.

„Byly tam sporné momenty, které nás vytočily,“ připomíná Laštůvka.

„Třeba faul, po kterém byla málem nařízena první penalta. Přitom bylo jasně vidět, že náš Buchta fauloval mimo šestnáctku. Už tohle začalo vířit emoce,“ uvedla jednička Baníku.

Zatímco hráči Baníku rozhodčímu spílali ještě po utkání, kouč Zlína Bohumil Páník zůstal v klidu. „Penaltu jsem viděl z osmdesáti metrů, takže jsme ji neviděl,“ trefně poznamenal.

„Na to je tady hlavní rozhodčí nebo VAR,“ přidává.

„Pro nás je důležité, že že Poznar zachoval klid a proměnil ji. Ostatně od toho na tom hřišti taky je,“ říká s úsměvem.

Nejen kvůli sporné penaltě bylo sobotního utkání pořádně vyhrocené. Žádný z týmů si nic nedaroval. Nervózní hosté nešetřili důrazem ani slovy, ševci se nenechali rozhodit, taky do všeho šli naplno. „Takto je to vždycky,“ míní.

Podle něj emoce do fotbalu patří.

„Škoda, že tady nebyli diváci, kteří by vytvořili super kulisu. Určitě by byl plný stadion a zápas by měl ještě větší grády,“ je přesvědčený.

„Takto bylo spíše slyšet, kdo protestuje a kdo promlouvá k rozhodčímu. Někdy se člověk diví, co z toho hřiště slyší,“ dodal.