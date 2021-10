Moc práce neměl, přesto v klíčové chvíli vytáhl parádní zákrok a mužstvo podržel. Zlínský brankář Matej Rakovan, který se po dvou ligových zápasech na střídačce zase postavil mezi tři tyče, čelil v sobotním zápase jediné přímé střelena bránu. S penaltou Brazilce Cadu si ale skvěle poradil a ševcům v nepříliš pohledné bitvě pomohl udržet čisté konto a získat bod.

Fotbalisté Zlína (tmavé dresy) se ve 12. kole FORTUNA:LIGY představili v Ďolíčku, kde se postavili Pardubicím. | Foto: Jan Zahnaš

„Tenhle duel byl o hlavě. Byl to klasický zápas, ve kterém jsme chtěli udržet čisté konto. Od toho se všechno odvíjelo. Vychytaná nula je pozitivní. Chci poděkovat klukům, že jsme to zmákli, snad nám to pomůže do dalších zápasů,“ věří dvoumetrový gólman.