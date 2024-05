TÉMA DENÍKU/ Loni i s velkou porcí štěstí pád odvrátili, letos už záchranářskou misi nezvládli. Fotbalisté Zlína po devíti letech opouštějí prvoligovou společnost, sestoupili o patro níž. I když řada fanoušků stála za klubem do poslední možné chvíle, porážka v Jablonci jim sebrala veškeré naděje.

I ti největší optimisté sundali růžové brýle, vystřízlivěli. Ševci, kteří v posledních letech hráli pouze o udržení mezi tuzemskou elitou, zpackali letošní sezonu a po nepovedené nadstavbě končí poslední. Deník našel pět důvodů, proč místo Karviné nebo Českých Budějovicích padají letos Zlíňané.

POSILY SELHALY. I když trenér Červenka po podzimu sliboval fanouškům hráče do základní sestavy a jména budila očekávání, většina zimních akvizic se vůbec neprosadila, vyloženě propadla.

Obrovským zklamáním byly výkony Cletuse Nombila. Posila ze slovenské Petržalky, která prošla i Spartou, měla být novým Cheickem Condem, ale přes odchovance Bužka se nedostala do základní sestavy. A i když urostlý Afričan nastoupil, zaostával, nešlo mu to. Zkrátka bylo to špatné. Víc se čekalo od Kennetha Ikugara, který se v přípravě jevil poměrně slušně, ale stejně jako Tomáš Schánělec dal v lize jediný gól. I proto je nepochopitelné, že urostlý Nigerijec jde do Olomouce … Daleko víc se čekalo i od Gruzínce Natchkebii.

Dravý křídelník sice ukázal i dobré věci, provázely ho ovšem nevyrovnané výkony, stejně jako Bosňan Pidro zabředl do těžkého průměru. Návrat do Zlína nevyšel Liboru Holíkovi, trápil se i Pablo González.

Mužstvo tak kromě brankáře Dostála drželi snad jenom stoper Černín s odchovanci Cedidlou, Slončíkem, Bužkem, své si odehrál Vukadinović, možná Bartošák a Fantiš. Škoda, že zdravotní problémy provázejí talenta Tkáče. Má na to, aby dával góly, mužstvo v ofenzivě táhl. Vždyť nejlepším střelcem byl křídelník Vukadinović, dříve hlavní spalovač šancí.

A to kolikrát tým zachraňovali stopeři Černín se Simerským. Vysocí zadáci chodili v závěrech utkání na hrot, což jenom podtrhlo problémy s útočníky.

Zlín už delší dobu nemůže sehnat adekvátní posilu. Do Baťova města se nikomu nechce, přilákat borce z Prahy je téměř nemožné. A když konečně přijde Schánělec ze Sparty, elitní druholigový kanonýr, stejně nedává góly, souží se, protože mu chybí potřebný servis od spoluhráčů.

TRISTNÍ VENKOVNÍ BILANCE. V domácím prostředí na Letné ještě výkony a výsledky ušly, na cizích hřištích však byl Zlín plonkovní. Ševci v osmnácti venkovních duelech zvítězili pouze jednou, v listopadu v Pardubicích. Jinak pětkrát remizovali, zbývajících dvanáct utkání prohráli. Horší v tomto směru byly pouze České Budějovice.

Ševci se mimo svůj stadion nedokázali vybičovat k nějakým extra výkonům. Byli zalezlí, bojácní, málo nebezpeční. Ve venkovních duelech spoléhali na to, že neinkasují a třeba z něčeho udeří.

Problém byl, že vždycky vzadu udělali nějakou chybu, kterou protivník potrestal a šance na obrat byla minimální. Moravany hlavně na podzim srážela nekoncentrovanost, nepozornost.

Vždycky stačila chvilka, aby ztratili dobře rozehraný duel, body, které na jaře začali rozdávat i před vlastním publikem.

Ševci na startu jara namlsali příznivce remízou se Slavií a triumfem se sousedním Slováckem, pak ještě zdolali Olomouc, ale neporazili Bohemians, Karvinou, Pardubice ani České Budějovice. Právě tyto body ševcům k záchraně scházely nejvíc.

ZRANĚNÝ TKÁČ. Do ligy vlétl neskutečně, v první sezoně mezi elitou dal šest branek. Mluvilo a psalo se o něm v superlativech. Měl být novým tahounem Zlína, hvězdou ligu, která brzy přestoupí do Sparty, Slavie či Plzně.

Jenže přišlo vážné zraněný, téměř roční pauza a šikovný mladík s čuchem do góly začínal odznovu.

V prvním kole letošní sezony mírnil debakl v Karviné, pak gólem pomohl k výhře nad Teplicemi, potřetí skóroval v prosinci v Liberci, ale celkově to od něj nebylo úplně ono.

Do bývalé skvělé formy se nedostal, svezl se společně s týmem. Před Vánoci jej navíc znovu postihly zdravotní problémy.

Dozvěděl se, že má trombózu, měsíc nic nedělal, k fotbalu se vracel pomalu. Když dohnal tréninkové i herní manko, přišla poslední rána. Při závěrečném zápase v Jablonci jej píchlo v zadním stehenním svalu, poslední duel nedohrál.

I když se na jeho pozici rozehrál jiný mladík Slončík, ofenzivu táhl v podstatě sám. Na jaře mu chyběl parťák, jakým byl právě Tkáč.

STADION, ZÁZEMÍ, PODMÍNKY. Kdo se dívá na zápasy Zlína v televizi a na Letné nikdy nebyl, nechápe, trpí. Obří mezera naproti hlavní tribuny vadí snad každému, kdo sleduje přenosy FORTUNA:LIGY. Stadion je možná o něco lepší než v Ďolíčku, ale každému v Baťově městě je jasné, že potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Problém je, že se k ní nikdo nemá.

Opravy brzdí hlavně komplikace s přilehlými pozemky, město podporuje víc hokej, který mimochodem i vlastní.

Byť zápasy ševců navštěvuje více diváků než v Karviné, Jablonci nebo Mladé Boleslavi, komfort lidem v ochozech schází. Navíc podmínky nejsou ideální ani pro hráče.

V útrobách stadionu je posilovna, bazének, ale to má i divizní Strání, chybí více travnatých ploch, na tréninky se dojíždí na Vršavu anebo různě po okolí. Když se má letět na soustředí do zahraničí, řeší se to dva měsíce.

Zatímco soupeři tráví v lednu na jihu Evropy klidně tři týdny, zlínští trenéři byli rádi i z sedm dnů. Jinak v mrazech běhali po umělé trávě, trpěli. Situace trápí všechny, nikdo s tím ale nic moc nezmůže.

O novém stadionu kdysi mluvilo, nyní není tématem, což většinu zainteresovaných ubíjí.

MAJITEL ČERVENKA. Spousta lidí si zlínský fotbal bez něj šéfa holdingu Lukrom nedokáže představit. Sedmašedesátiletý podnikatel klub vlastní více než dvacet let, řídí ho v podstatě sám. Chybí významnější partneři, firmy se do zlínského fotbalu zrovna nehrnou.

Důvod je jasný, klub toho nemá až tolik co nabídnout, protože vše leží na bedrech Červenky.

Nyní je jenom na něm, jakou cestou se ševci vydají. Zda se na Letné utáhnou opasky a šanci budou dostávat hlavně perspektivní odchovanci nebo rozpočet zůstane prvoligový a obměněný kádr se pokusí o okamžitý návrat mezi elitu.

Rozhodování bude těžké, peníze jsou i v tomto případě na prvním místě.

Otázka je, za má luhačovický byznysman i po chudších letech stále energii a chuť drát se zase nahoru, investovat čas a finance do nejistého byznysu.

Dobře ví, že Zlín jako provinční klub nemůže dlouhodobě konkurovat Spartě, Slavii nebo Plzni, mnohem dál jsou i v Ostravě, Liberci nebo Mladé Boleslavi. Zlínský kraj je malý, o přízeň sponzorů žadoní i Slovácko.

Movitý podnikatel nemíní zbytečně rozhazovat, hráče skupovat, přeplácet. Dobře má spočítáno, kolik každý ligový bod stojí. Jen je škoda, že se v zimě do posil neinvestovalo víc. Možná teď dál mohla být ve Zlíně první liga.