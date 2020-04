Na ruce nastříkal dezinfekci a od spoluhráčů se držel dál než obvykle. „Neřekl bych, že by mi to nějak vadilo. Byl to ale velký nezvyk,“ přiznává.

Před ani po tréninku nemohl do šatny. Proto rychle sedl do vozu a odjel domů, kde se osprchoval a podle instrukcí také sám vypral klubové oblečení.

„Situaci beru tak, jak je. Těch pět minut zpocený v autě nějak přežiji,“ usmívá se.

I přes improvizovaný režim a přísná hygienická opatření si zkušený devětadvacetiletý záložník první trénink po více než měsíční pauze užil.

„Dojmy jsou určitě pozitivní. Po dlouhé době jsem se viděl s kluky. Bylo příjemné si zase skoro normálně zatrénovat,“ líčí.

Trenéři Páník se Sombergem a Hubáčkem mužstvo rozdělili na tři skupiny.

Každá z nich trénovala odděleně na jiném hřišti. Džafić společně se Simerským, Janetzkým, Bartošákem, Jawem, Condem a Ngimbim zůstal na Letné.

Na hlavním stadionu byli také brankáři.

„Jiné to bylo jen v tom, že nás bylo málo, ale jinak to trenéři vymysleli skvěle a připravili dobrý trénink. Myslím, že nám to po kondiční stránce hodně dá a hlavně nás to baví,“ oceňuje Džafić, který si nejprve se svými parťáky zaposiloval a pak prováděl různá cvičení s míčem.

„Bylo to vymyšlené tak, že jsme museli být daleko od sebe, takže jsme na dvoumetrové rozestupy ani nemuseli myslet,“ uvedl.

Jenom při rozběhání před tréninkem měli hráči chuť přiblížit se a povykládat si.

„Trošku nás to táhne k sobě. Jsme zvyklí si říct i nějaký ten fórek nebo něco, ale pak si člověk uvědomí, že je to teď zakázané, takže se snaží držet odstupy,“ pronesl.

V tomto režimu budou ševci fungovat celý týden. Model přípravy pro další období pak trenéři určí na základě aktuálního stavu.

Džafić ale po dohodě s kondičním trenérem Molkem nemá problém si jít třeba zaběhat.

„Kousek od bytu mám les, takže jestli to bude nutné, budu dělat i něco navíc,“ říká.

Zda se dohraje letošní soutěžní ročník FORTUNA:LIGY, zatím není vůbec jisté. Džafíc je i v této situaci optimista.

„Doufám, že se sezona znovu rozběhne, ale na druhé straně člověk musí být i realista, a pokud to nepůjde, neměl by to nikdo tlačit silou, protože zdraví lidí je přeci jen důležitější,“ dodává.