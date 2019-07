I když se známý šestapadesátiletý kouč pod Ještěd v kariéře ještě jednou vrátil, comeback do známého prostředí už mu nevyšel.

Na Liberec, kde se s rodinou usadil, ale nedá dopustit. Nyní se postaví proti Slovanu, na jehož lavičce slavil největší úspěchy kariéry. City ale půjdou v sobotu na Letné stranou. Csaplár ví, že musí bývalý klub porazit, poslední příčka totiž děsí v Baťově městě nyní každého.

Svérázný kouč, který má jinak nastavené priority, ale zůstává v klidu.

„Neberu toto utkání nějak speciálně proto, že je to Liberec. Trénoval jsem několik klubů, takže mi to už zvláštní nepřijde. Soupeř má také nového trenéra, ale je to podobné, jako u nás,“ připomíná Csaplár svého kolegu Pavla Hoftycha, který pro změnu prošel Zlínem, kde si jako hráč a později i trenér získal slušné renomé.

„Pro mě i Míru Holeňáka to bude zajímavý zápas. Zatímco on je zlínským rodákem, já jsem ve městě žil šestnáct let. V klubu jsem působil jako hráč i trenér. Mám tam spoustu kamarádů i známých. Při zápase se ale nemám problém od toho odprostit. Na pětadevadesát minut na všechny zapomenu. Bude to pro mě válka, při které budu stát na druhé straně,“ uvědomuje si Hoftych.

„Věřím, že se nám podaří mužstvo dobře připravit a hráče namotivovat tak, abychom tam uspěli,“ přidává.

Severočeši jsou po úvodních dvou kolech ve větším klidu než Fastav. I když Slovan naposledy podlehl Plzni 1:2, předtím oloupil ostravský Baník. Ševcům vstup do sezony nevyšel. Po hubených porážkách se Slavií a v Olomouci jsou poslední a na nule.

Další ztráta by zlínské fotbalisty hodně bolela.

„Už jsem říkal minule, že každé utkání v lize je těžké. Teď nás čeká Liberec, který má rovněž svoji kvalitu. Byl bych spokojený, kdybychom potěšili všechny fanoušky pohlednou hrou, ale zároveň i výsledkem. Chceme už získat body,“ prohlásil Csaplár.

Soupeře má přečteného. I Liberec ale ví, co od Zlína čekat.

„Soupeř mohl vidět naše zápasy, stejně jako my jsme viděli jejich. Je to dostatek informací na to, aby se z toho dalo něco vyčíst,“ říká Csaplár.

Poslední dva duely patřili Slovanu, který pokaždé shodně zvítězil 0:1. Tento výsledek se pro ševce stává noční můrou. Zlínský kouč po nevydařeném startu do sezony plánuje změny v sestavě. „Myslím si, že by měli dostat šanci i jiní hráči. Žádné velké drama se ovšem konat nebude,“ dodává Csaplár.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FC Fastav Zlín (16.) – FC Slovan Liberec (6.)

Výkop: dnes v 17.00, stadion Letná

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Leška (Cieslar)

Ligová bilance: 8-9-11

Poslední zápas: 0:1 (21. Kozák, 16. března 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Matejov, Hlinka, Buchta, Bartošák – Džafić, Podio, Jiráček, Čanturišvili – Fantiš – Poznar.

Liberec: Nguyen – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite, Oscar - Pešek, Mara, Potočný – Musa.

Tip Deníku: 1:1