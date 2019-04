S kým se ševci utkají v play-off, rozhodne až poslední kolo. Jedním z možných protivníků je také Mladá Boleslav, proti které svěřenci trenéra Romana Pivarníka dnes zakončí základní část.

„Mladá Boleslav je mužstvo, kterému výsledky na jaro až tolik nevyšly. V zimě přišlo hodně posil z top klubů, ať už z Plzně, nebo ze Slavie. Vstup do jarní části se soupeři povedl, ale poslední zápasy mu nevyšly podle představ, tím pádem taky přišel o první šestici a boj ve skupině o titul. Momentálně je to náš přímý konkurent ve skupině o Evropu. Je možné, že s Boleslaví se v krátkém čase střetneme třikrát,“ připomněl kouč Fastavu Roman Pivarník.

Momentálně devátý Zlín ani osmá Mladá Boleslav nemohou na šesté místo dosáhnout, neboť Liberec má s oběma rivaly lepší vzájemnou bilanci.

Oba týmy se tak utkají o lepší výchozí pozici i výhodu domácího prostředí. Do konečného pořadí promluví také výsledek Olomouce na Slavii.

„Soupeře neřešíme. Díváme se sami na sebe,“ říká Pivarník, který bude v dnešním zápase postrádat vykartovaného útočníka Poznara. Mimo hru je také Gruzínec Čanturišvili.

Domácí trenér Jozef Weber bude proti Zlínu podobně jako před týdnem na Julisce s Duklou Praha postrádat špílmachra Matějovského. Disciplinární trest za karty vyřadil také boleslavského obránce Mareše.

Středočeši po výborném vstupu do jarních odvet na konci sezony tápou. Komličenko a spol. v posledních třech duelech nevyhráli, což je stálo účast ve skupině o titul.

„Možná z nás spadlo to, že jsme si ten druhý rok, co jsem tady, řekli, že bychom nechtěli hrát o záchranu a posunout se, ale tentokrát jsem na některých hráčích viděl, že jim to stačí. Ale nám to jako klubu určitě nestačí, chceme se posunout ještě výš. Někteří hráči ukázali, že na to nemají. Takže, jak jsme hledali v zimě, budeme hledat v létě. Příležitostí bylo dost,“ nebral si po posledním utkání na Dukle servítky trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber, který dá nejspíše proti Zlínu příležitost méně vytíženým hráčům.

„Samozřejmě nám záleží na výsledku, ale někteří to opakovaně nedávají, proto mám čas v kvalitních zápase hledat dál,“ dodal Weber.

I přesto se může Mladá Boleslav pochlubit druhým nejlepším útokem v lize, což je především zásluha nejlepšího ligového střelce Komličenka. Ruský fotbalista nasázel soupeřům už dvaadvacet branek.

FORTUNA:LIGA, 30. kolo

FK Mladá Boleslav (8.) - FC Fastav Zlín (9.)

Výkop: dnes v 17.00, městský stadion Mladá Boleslav

Rozhodčí: Machálek - Caletka, Šimáček (Franěk)

Ligová bilance: 10-2-5

Poslední zápas: 2:3 (68. Gajić, 80. Matejov, 90. Beauguel – 7. Matějovský, 64. Komličenko), 21.července 2018

Pravděpodobné sestavy: Mladá Boleslav: Šeda - Fulnek, Jugas, Hájek, Klíma - Hubínek, Tataev - Ladra, Bucha, Přikryl - Komličenko.

Zlín: Rakovan – Hnaníček, Buchta, Gajić – Hlinka - Holík, Jiráček, Džafić, Bartošák – Vyhnal, Železník.

Tip Deníku: 1:1