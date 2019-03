Ševci v páteční předehrávce 23. kola FORTUNA:LIGY přemohli favorizovaný Baník, Ostravu vyloupili po dlouhých deseti letech. Kouč Pivarník se dočkal premiérové výhry v novém klubu.

„Tak to někdy bývá, že uspějete zrovna v zápase, kdy se výsledek od vás až tolik neočekává,“ připomíná nástupce kouče Bílka. „Vítězství je podloženo velmi kvalitním výkonem celého mužstva. Herně i takticky jsme to zvládli. Neměli jsme slabší článek. Dali jsme dva góly venku, měli výborný přechod do útoku,“ přidává Pivarník.

Euforii mezi ševce přinesl první gól kapitána Jiráčka v letošním ročníku a povedená trefa útočníka Poznara po hodině hry.

Zlínští slavili triumf v uplakané, deštivé Ostravě, kde vyhráli jediné z dvanácti ligových utkání. Teď se dočkali podruhé a přerušili další nepodařené zlínské jaro.

„Doufám, že se to tímto zápasem zlomilo. V předcházejících utkáních, které jsme prohráli, jsme nebyli horší, ale neproměnili jsme šance a inkasovali laciné góly,“ připomíná.

Fastav po Hrubého vyloučení využil přesilovku a po příznivém výsledku 2:1 se vrátil před Liberec na šesté místo.

Ševci udeřili z první vážnější akce ve 20. minutě. Poznar našel v šestnáctce soupeře neobsazeného Jiráčka a zlínský kapitán z deseti metrů překonal bezmocného gólmana Laštůvku. Pro bývalého reprezentanta to byla první trefa v sezoně. Gól si nadělil k sobotním třiatřicátým narozeninám.

Zlíňané ale dlouho neslavili. Po standardní situaci Holzera a vyhraném hlavičkovém souboji Mešaninova hlavou trkl do míče důrazný Baroš a za pomoci pravé tyče srovnal na 1:1. Hostující gólman Rakovan se jen bezmocně podíval…

Nejlepší střelec EURO 2004 a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem byl vzápětí blízko druhému gólu, ale ránu nasměroval pouze do břevna.

Hosté nepříjemnou chvíli přečkali a po hodině hry si vzali vedení zpět. V 63. minutě z dvaceti metrů napřáhl Poznar a umístěnou přízemní ranou nasměroval přesně k pravé tyči.

Zaskočený Baník se těžko zvedal. Čtvrt hodiny před koncem byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen ostravský záložník Hrubý.

Zlín proti oslabenému a nervóznímu soupeři nespěchal, taktickou hru už náskok uhlídal.

„Hráče jsem nabádal, abychom byli aktivní a vystupovali. Nákopy od gólmana jsme pohlídali a soupeře do šance nepustil,“ pochvaloval si.

Ševci mohli v hektickém závěru svůj náskok několikrát navýšit, ale Džafić protivníka nedorazil a Gruzínec Čanturišvili mířil do tyče.

Zlínu, kterému znovu scházeli zranění Gajić s Vyhnalem, k prvním jarním bodům pomohly také změny v sestavě. Premiéru v dresu Fastavu si odbyl slovenský gólman Rakovan i jeho krajan Marek Hlinka.

„Soupeře jsme i přes porážky pouštěli do šancí minimálně, přesto jsme dostali šest gólů a stálo nás to výsledky. Proto jsme zkusili změnu na brankářském postu. Rakovan je vysoký, ovládá pokutové území,“ vysvětluje Pivarník.

„Také Hlinku jsme potřebovali. Měl motivaci, v Ostravě hrával velmi dobře,“ připomíná nedávné působení zkušeného středopolaře v Baníku.





FORTUNA:LIGA, 23. kolo

FC Baník Ostrava – FC Fastav Zlín 1:2 (1:1)

Branky: 25. Milan Baroš - 20. Petr Jiráček, 63. Tomáš Poznar

Rozhodčí: Julínek - Moláček, Podaný

Žluté karty: Hrubý, Procházka, Baroš, Fleišman – Čanturišvili, Rakovan, Poznar

Červená karta: 73. Robert Hrubý (Ostrava)

Diváci: 9994

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Procházka, Fleišman – Kuzmanović (78. Šindelář), Hrubý, Mešaninov (61. Fillo), Holzer (69. Granečný) – Baroš, Diop. Trenér: Bohumil Páník.

Zlín: Rakovan – Holík, Bačo, Buchta, Bartošák – Hlinka - Džafić, Podio (90+2. Hnaníček), Jiráček, Čanturišvili (89. Hronek) – Poznar (82. Jakubov). Trenér: Roman Pivarník.