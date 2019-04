Hra Fastavu je špatná, výsledky ještě horší. A tak se slovenský kormidelník už po třech měsících ocitl v nelibosti některých zlínských fanoušků.

Porážka v Karviné 0:2 situaci ještě zhoršila.

Bývalý hráč Rapidu Vídeň, Dukly či Olomouce je na pranýři početné skupiny nespokojených zlínských fanoušků.

Ti oddaní, kteří se v nevlídném počasí vydali do Slezska, aby povzbudili svůj tým, dokonce volají po koučově odvolání. Sektor hostů několikrát skandoval Pivarník ven!

„Nepůsobí to samozřejmě dobře, vlastně se to ozývá z kotle našich fanoušků od mého druhého zápasu ve Zlíně. Ale vím, že jsem přicházel po Míšovi Bílkovi v určité pozici, a ta nebyla snadná,“ říká Pivarník.

O svoji pozici se nebojí, od načaté práce neutíká. Otázkou je, jak dlouho bude trpělivé vedení Fastavu. Oslavy výročí sta let od založení klubu se blíží a zlepšení zatím nepřichází. Další zlínské jaro je tady.

Nejsme schopni dát gól

Ševci nedokázali bodovat ani na hřišti předposlední Karviné a dvě kola před koncem základní části si zkomplikovali boj o umístění ve skupině o Evropskou ligu.

Na devátém místě má šestatřicet bodů a od jedenácté Opavy i dvanáctého Slovácka, které už jsou na příčkách pro skupinu o udržení, dělí moravský celek už jen tři body.

„Dlouhodobá statistika mužstva je prostě taková, že hráči v poli dávají málo gólů. Nejsme schopní si pomoct standardní situací, na jaře jsme z ní ještě nedali gól. Doma jsme hodně dominantní, snažíme se tlačit do šancí, ale zatímco my se v zakončení soužíme, soupeři stačí přijít do naší šestnáctky a prohráváme 0:1,“ hledá příčiny neúspěšného období Pivarník.

Stejné to bylo i v sobotu, kdy Karviné udeřila ze své první vážnější příležitosti. Po rohovém kopu Ba Louy se k míči na vzdálenější tyči dostal volný Wágner a uklidil míč do branky.

„Potkalo nás to, co jsme nechtěli. Z první akce domácích jsme inkasovali gól. Navíc po standardce, o které jsme věděli, že je Karviná podobně zahrává. Připravovali jsme se na to a stejně jsme tomu nezabránili,“ kroutil hlavou Pivarník.

Ševci se brzy dostali do nevýhody a místo brejkových akcí museli diktovat hru a útočit do plných, což se jim ale nedařilo.

„Měli jsme šance na srovnání, ale trápíme se v koncovce a bohužel jsme to potvrdili. Už čtvrtý zápas po sobě nejsme schopni dát gól. Dnes se k tomu navíc přičetlo hodně chyb, které pak hráče stojí síly,“ prohlásil Pivarník.

Hosté se snažili z nekomfortní situace dostat, ale v závěru podruhé inkasovali a bylo zalíčeno. Ba Loua ještě velkou šanci zahodil, ale chvíli na to našel na hranici vápna Budínského, který nezaváhal.

„Karviná byla důraznější v dostupování, měla odražené balony. My ne,“ dodal zklamaně Pivarník.