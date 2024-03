Atmosféra nebyla tak bouřlivá jako při posledním domácím zápase s Baníkem Ostrava, přesto na Letnou v aprílovém počasí dorazilo bezmála tři a půl tisíce fotbalových fanoušků. Byli jste mezi nimi? Najděte se na fotkách externího fotografa Deníku Jana Zahnaše!

Fotbalisté Zlína doma remizovali s pražskými Bohemians 190:5 2:2. Duel na Letné sledovalo 3351 diváků. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Zápas 25. kola FORTUNA:LIGY mezi fotbalisty Zlína a Bohemians Praha 1905 skončilo remízou 2:2. Po dělbě bodů nikdo zvlášť nejuchal, pocity byly v obou táborech smíšené.

„Před zápasem bych s tímto výsledkem nebyl spokojený, vzhledem k vývoji střetnutí, když jsme prohrávali 0:2, musíme být ale za bod rádi,“ ví dobře obránce Zlína Jakub Černín.

V hektickém závěru chtěly strhnout vítězství na svou stranu oba celky, ale nerozhodné skóre už vydrželo.

„Bohemka dlouho nevyhrála, také my nutně potřebujeme body. Bylo to vabank,“ souhlasí Černín.

Pražany poslal do vedení ve 14. minutě Erik Prekop, druhý gól přidal v 56. minutě střídající Ondřej Petrák. Sedm minut poté snížil Antonín Fantiš a v 76. minutě srovnal Dominik Simerský, který byl na trávníku jen pár sekund.

„Zápas měl pro mě dvě strany. Jedna strana byla to, že jsme prohrávali 0:2, což mě vůbec neuspokojuje. Máme problém udržet čisté konto. Druhý aspekt je ten, že kluci mají sílu zápasy otáčet, semknout se a hrát líp za nepříznivého stavu. Nevím, čím to je, ale hrajeme až po obdrženém gólu. Je to škoda, bodů je málo, ale jedeme dál," pronesl kouč ševců Bronislav Červenka.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Zlín čtyři kola za sebou nezvítězil a na 14. místě tabulky má dvoubodový náskok na poslední České Budějovice. Pražané jsou po desáté remíze v sezoně jedenáctí.

Na jaře ještě nevyhráli. „Normálně bych bod z venku bral, ale tento je hořkosladký. Měli jsme vyhrát, jsem z toho zklamán. Navíc jsme se v závěru báli, abychom ten bod vůbec uhráli," prohlásil kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Po utkání spílal sudímu Radinovi. Asistentovi reprezentačního trenéra Ivana Haška vadil neodpískaný faul Černína na Ristovskeho před prvním gólem Zlína.

„Pokud to nevidí sudí a ani VAR (videorozhodčí), tak VAR zrušme. K čemu jinému by se měl vrátit? Měla tam být i červená karta pro Slončíka. Tyhle věci nám zápas neprohrály, ale podílely se na vývoji,“ má jasno Veselý.

Tým z Vršovic už deset kol po sobě nevyhrál. „Do utkání jsme vstoupili aktivně, jak jsme si předsevzali. Dali jsme gól, ale na konci poločasu jsme polevili. Domácí nás dostali pod tlak a přenesli si to do druhé půle. Otupili jsme to druhým gólem. Vedli jsme po hodině hry 2:0, měli jsme to udržet. Domácí se dostali do kontaktu, lítaly nám tam centry, nákopy. Inkasovali jsme z dlouhého autu, což měli hráči dohrát,“ ví dobře.