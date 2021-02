„Jednoznačný výsledek. Tady se nemáme o čem bavit,“ ví dobře dvaatřicetiletý krajní obránce Zlína.

Vymlouvat se neměl na co. „Můžeme si za to sami,“ hlesl smutně.

Moravané favoritovi výhru darovali svými chybami. Prvnímu gólu Sparty předcházela standardní situace Zlína a rychlý brejk, který zakončoval mladík Karabec. „Neměli jsme to vzadu zajištěné, hráli jsme na riziko. Pokud bychom se všichni poctivě vrátili, dalo seto zvrátit,“ míní.

Druhý gól jde na vrub právě Matejova. Domácí zadák fauloval Plavšice a Hancko ve 36. minutě nařízenou penaltu bezpečně proměnil. „Nachytal mě ,“ přiznává. „Čekal jsem, že si to hodí na levou nohu, jedna noha mi vyskočila a on si do ní naběhl a upadl,“ popisuje.

Sparta i po přestávce pokračovala v sebevědomém výkonu a ke třetímu gólu přišla velmi lacino. Zaváhání brankáře Dostála v rozehrávce potrestal důrazný útočník Kozák.

Ševci se snažili, střelecky se ani ve třetím utkání po návratu z karantény neprosadili a protáhli sérii bez vstřelené branky, která nyní čítá 286 minut.

Hráči Fastavu přitom věřili, že mohou favorita, jemuž scházelo hned osm hráčů, potrápit víc. „Každý tým je nyní oslabený, Sparta je pořád Sparta. Má kvalitu, umí nahradit hráče, kteří jí chybí,“ pronesl.

Ani Zlíňané nebyli kompletní. Kromě dlouhdobých marodů Jiráčka a Čanturišviliho scházeli také vykartovaní Potočný s Procházkou. Právě posledně jmenovaného nastoupil Matejov na levém kraji obrany. „Hrál jsem po dlouhé době, ale na nějakou pauzu se nechci vymlouvat. Dlouho jsem se připravoval, takže něco už mám odtrénováno. Běhalo se mi úplně v pohodě,“ uvedl.

Problém neviděl v únavě ani v nepříjemné mlze. Oblak sice výrazně omezil viditelnost, na trávníku ovšem bylo všechno v pohodě. „Vůbec mi to nevadilo,“ zůstal v klidu.

Více než atmosférický aerosol štve Matejova natahující se série porážek. Fastav bral všechny body naposledy loni v listopadu v Karviné, v posledních deseti duelech zaknihoval jenom čtyři remízy. „Samozřejmě je to nepříjemné, taháme nelichotivou šňůru. Na ohlížení zpátky ale není čas. Vím, že to jsou chabé řeči, ale musíme se pokusit to co nejdříve zlomit,“ prohlásil.

Ideální možnost bude mít Páníkův tým už ve středu, kdy na Letné v dohrávce 18. kola FORTUNA:LIGY hostí rovněž ohroženou Mladou Boleslav. „Musíme se zmobilizovat, dát se do kupy. Je to pro nás velmi důležitý zápas. Boleslav má taky nepříjemnou šňůru, chceme konečně zvítězit,“ burcuje.