I když výsledek 0:3 není nic, čím by se Moravané po návratu do Baťova města měli chlubit.

„Vzhledem k tomu, že hrajeme o záchranu, je to pro nás komplikace. Na druhé straně všichni dobře víme, že Plzeň hraje o titul a je úplně jinde než my,“ prohlásil krajní bek či záložník Fastavu Róbert Matejov.

Západočeši předposlední utkání základní části rozhodli v prvním poločase, kdy se prosadili Jan Kopic a Jean-David Beauguel, v závěru se ještě trefil Milan Havel. Plzeňané i bez Limberského vyhráli pod trenérem Adrianem Guľou devátý z deseti soutěžních utkání, zato Fastav venku znovu neuspěl.

Hostům k lepšímu výsledku nepomohlo ani zlepšení ve druhé půli.

„Pramenilo to z toho, že Plzeň vedla 2:0 a nikam už se nehnala. Domácí po přestávce už tolik neběhali, spíše bránili výsledek. Strkali si to dozadu a kontrolovali hru, kdežto my jsme čekali na chyby,“ uvedl Matejov.

Ševci se sice několikrát dostali do zakončení, ale žádná střela se neujala.

„Pořád jsme cítili šanci. Byly tam tři, čtyři slibné pokusy. Všechno létalo kolem branky, lízalo to tyčku a nic,“ povzdechl si jednatřicetiletý fotbalista.

Zatímco Viktoria po jednoznačné výhře 3:0 stáhla náskok vedoucí Slavie na šest bodů a dál pomýšlí na titul, ševce čeká v nadstavbové části drsná řežba o ligovou příslušnost. Ještě předtím se ale Páníkův tým představí v neděli v Edenu, kde vyzve obhájce trofeje.

„Musíme se na Slavii dobře připravit. Pro nás ale bude mnohem důležitější až nadstavba,“ ví dobře nejen Matejov.