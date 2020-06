Favorizovaná Viktoria pod novým trenérem Adrianem Guľou ještě neprohrála a v nedělním šlágru dvou konkurentů o mistrovský titul obrala i vedoucí Slavii. Nyní se hráči Fastavu pokusí okrást Západočechy, v Doosan Aréně je čeká ale mimořádný těžký duel.

„Asi všichni víme, jak je momentálně Plzeň silná, ale určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou. Zkusíme předvést své maximum a snad se nám vydaří urvat nějaký bod,“ věří krajní obránce Fastavu Lukáš Bartošák. „Recept na Plzeň nám ukázala Slavia minulý zápas. Bránit devadesát minut na své polovině nechceme, je to spíš čekání na gól,“ ví dobře.

Sílu soupeře oceňuje také Tomáš Poznar. „Plzeň nyní předvádí neskutečný fotbal, baví celou republiku. Bude to hodně těžké, jedeme ven, můžeme jen překvapit. Nikdo se neporazí sám, proto doufáme, že třeba nějak překvapíme,“ doufá zlínský útočník.

Na západě Čech působil, o motivaci tak má postaráno. Vytáhnout se však budou chtít i další Zlíňané, kteří ani po vydřené výhře nad poslední Příbramí zdaleka nemají jistou záchranu.

„Současných sedmadvacet bodů nám nestačí, na druhé straně se nyní proti aspirantům na titul pokusíme překvapit a něco urvat. Zabrat ale musíme především v nadstavbě,“ prohlásil stoper Fastavu Petr Buchta.

Defenziva zlínských fotbalistů udržela čisté konto po téměř půl roce. Naposledy se to ševcům povedlo v polovině prosince, když doma porazili Opavu 2:0. Teď se pokusí neinkasovat ani v Plzni, proti Buchovi a spol. to ale budou mít hodně složité.

Západočeši naposledy prohráli 7. prosince na Slovácku, od té doby zaknihovali sedm výher a dvě remízy. Ta druhá se zrodila v Edenu, kde Viktorii hrála se Slavií bez branek.

„Pro Plzeň není jednoduché na Slavii vyhrát už delší dobu, teď jsme to zažili i my. Zhodnotíme si to a poučíme se, musíme přidat v činnostech, které takové velké zápasy rozhodují. To je pro nás velká výzva. Myslím, že liga je dál otevřená, čeká nás ještě hodně zápasů,“ zůstal v klidu slovenský kouč Adrián Guľa.

Zlínští dokázali Viktorku naposledy zaskočit 20. srpna 2016, kdy venku senzačně vyhráli 2:0. Plzeňané ale dál bojují o titul, takže domácí ztráty si nemohou dovolit.

„Makáme dál,“ burcuje záložník Aleš Čermák. „Všechno je hratelné, zbývá sedm zápasů, to je jednadvacet bodů. Ještě pojedeme jednou na Slavii a to už musíme vyhrát,“ doplnil ho Kovařík.

Západočeši ale už nyní myslí jenom na Zlín. „To je teď náš nejbližší cíl,“ dodává Čermák.

Zlínský trenér Páník před středeční bitvou počítá ztráty. Poslední duel vynechal Fantiš, jenž by se však měl dát dohromady. Proti Příbrami se zranil krajní bek Cedila. Dlouhodobě mimo hru je Lotyš Ikaunieks.

„Ozvalo se mu starší svalové zranění, o jehož vážnosti nám řekne sono vyšetření. Věřím, že bude k dispozici pro nadstavbovou část,“ přeje si Páník, pod jehož vedením ševci vyválčili už pět bod. Přidají další v Doosan Aréně?

FORTUNA:LIGA, 29. kolo

FC Viktoria Plzeň (2.) - FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: středa v 18.00, Doosan Aréna

Rozhodčí: Rejžek – Vlasjuk, Kotalík (Cihlář)

Ligová bilance: 12-6-7

Poslední zápas: 1:1 (72. Krmenčík – 79. Wágner, 4. listopadu 2019)

Pravděpodobné sestavy: Plzeň: Hruška – Řezník, Pernica, Brabec, Limberský – Bucha, Kalvach, Čermák – Kayamba, Beauguel, Kovařík.

Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák – Janetzký, Hlinka, Conde, Jiráček – Janetzký - Poznar.

Tip deníku: 2:0