Po derby na večeři, teď příprava na Spartu. Matejov věří v další dobrý výsledek

V červenci to bude přesně deset let, co se slovenský fotbalista Róbert Matejov poprvé zjevil ve zlínské kabině, přišel na Letnou z druholigového Varnsdorfu. Ve Fastavu je nejdéle sloužícím hráčem. Za cizince jej dávno nikdo nepovažuje, patří mezi klubisty, věrné srdcaře. I proto si rodák z Dubnice výhru nad Slováckem užíval víc než někteří jiní spoluhráči, kteří nejsou s regionem až tolik spjatí.

Krajní obránce Fastavu Zlín Róbert Matejov při zápase v Ďolíčku proti pražským Bohemians. | Foto: Jan Zahnaš

„Nálada v týmu je výborná. Všichni jsme šťastní, že jsme derby stejně jako dohrávku s Libercem zvládli,“ uvedl zkušený krajní obránce. Zatímco část mužstva se po sobotním triumfu rozjela domů za rodinami, domácí borci využili dvoudenního volna a trošku si odrfkli. Společně zašli na večeři a rozebrali sladký triumf nad rivalem z Uherského Hradiště. Žádná pijatika se však nekonala, pár piv padlo, ale žádná bujaré juchání do rána. Únava hráče dostihla, před půlnocí byl klid. Teď už se Moravané chystají na nedělní bitvu v Praze proti Spartě. Do Generali Česká pojišťovna Areny však mohou jet v klidu. Po dvou domácích výhrách v řadě se dotáhli na týmy před sebou, na šestou Mladou Boleslav ztrácejí jenom dva body. „Jsme rádi, že jsme začátek takto zvládli. Vždycky se v týdnu lépe pracuje po vyhraném zápase. Na Spartu pojedeme dobře namotivovaní. Věřím v dobrý výsledek,“ prohlásil. Na derby přišlo 3421 diváků. Podívejte se, jak to na Letné při šlágru vypadalo Pražané měli volný víkend. Duel v Jablonci byl kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen, předtím nijak nezářili. Vrbově týmu to po zimní pauze poněkud drhne. V poháru sice Sparta na úkor Slavie postoupila do semifinále MOL Cupu, ale v Českých Budějovicích hrála bez branek a neuspěla ani v Evropské lize proti Partizanu Bělehrad. „I když se soupeři nedaří a do jara nevstoupili podle představ, pořád je to Sparta, která má kvalitní hráče, široký kádr,“ upozorňuje. „Navíc každý zápas je jiný. I kdyby ve čtvrtek neuspěli v Bělehradu, o to víc se budou snažit zvládnout domácí ligový zápas. My se ale pokusíme navázat na poslední utkání. Věřím, že budeme úspěšní,“ doufá třiatřicetiletý bek. S tím, že by Pražané mohli být po čtvrteční odvetě unavení, nikdo v Baťově městě nekalkuluje. Sami Zlíňané anglický týden zvládli naprosto skvěle. „Myslím, že s tím problém mít nebudou ani oni,“ uvedl. Matejov se do Prahy velmi těší. V Generali aréně se mu hraje dobře, navíc hlediště po rozvolnění opatření může být naplněno z poloviny, více fanoušků by na utkání v tomto termínu stejně asi nedorazilo. „Na Spartě, která má krásný stadion, jsme v minulosti odehráli slušné zápasy. Určitě přijde dost lidí, bude dobrá atmosféra,“ předpokládá. Ševci věří, že s favoritem udrží tempo, zápas mu zprotiví. Připravení budou dobře, zimní dril se mužstvu v horších podmínkách vyplácí. „Příprava byla výživná, ale dala se zvládnut,“ usmívá se Matejov. „Všichni postupně cítíme, že se nám dřina v zápasech vrací, takže trenér si to, proč tolik běháme, samozřejmě nyní obhájí,“ pokračuje. Horší je, že někteří zlínští fotbalisté se v přípravě zranili a nyní týmu chybí. Problémy má kapitán Poznar, na jaře ještě nehráli Fillo, Reiter, Hlinka ani Čanturišvili. Podle některých hráčů za to může i umělá tráva, ze které se v lednu takřka nehnuli. „Určitě je velký rozdíl, jestli trénujete v mrazu na umělce nebo jste někde na přírodní trávě u moře, kde je mnohem tepleji. Ale si nemyslím, že by to mělo mít nějaký zásadní vliv nato, jak budete hrát v lize,“ pronesl. Glosa Libora Kopla: Zlín se zvedl díky Jelínkovi, Slovácko přešlapuje na místě „Zranění trápí spoustu mužstev, ale zdravotní problémy k fotbalu patří. Na druhé straně je nepříjemné, když vám chybí sedm nebo osm hráčů. Každý si s tím musí nějak poradit,“ ví dobře. Zlínská marodka se ovšem postupně vyprazdňuje, na hřiště se vrací další hráči. Vedení Fastavu navíc zareagovalo a před derby se Slováckem přivedlo bývalého reprezentanta Adama Hlouška. „Myslím, že klub musel reagovat a kádr doplnit, protože naráz bylo hodně marodů a potřebovali jsme posílit, což se podařilo. Adam kádr ještě víc zkvalitnil. Je to zkušený hráč, určitě nám pomůže,“ je přesvědčený. Bývalý hráč Slavie či Plzně se bude Zlínu hodit. Jaro je dlouhé, bojovat se bude až do konce. Vždyť týmy ze dna tabulky se zimní pauze zvedly, hlavně Teplice se derou nahoru. Formu má Jablonec i body sbírá i odepsaná Karviná. „Některé výsledky mě překvapily, liga se zamotává. Soutěž je více vyrovnaná, což je pro ligu jedině dobře,“ míní. Matejov stejně jako spousta dalších hráčů na jaře bojují i o smlouvu. Na Letné mu totiž v létě končí kontrakt a rád by na Letné pokračoval dál. Na jednání ale zatím nedošlo. „Záležet bude na klubu, či mě bude chtít nebo ne,“ ví dobře.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu