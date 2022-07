Srovnávat středeční duel s prvním zápasem proti diviznímu Lanžhotu moc nechtěl. „Obě utkání byly náročné. Na Břeclavsku jsme nastoupili po měsíci a půl. Každý jsme se hledali, kdežto v Ostravě bylo super připravené hřiště, proti nám soupeř na podobné úrovni, což se projevilo na kvalitě,“ míní.

Utkání s Baníkem v areálu Vista poznamenalo obrovské vedro, které potrápilo všechny aktéry. Nepotili se jenom hráči, ale i trenéři, členové realizačních týmů, fanoušci.

„Počasí je strašný zabiják sil,“ ulevil si bývalý obránce Brna, Jablonce či Opavy. Že v souboji s Baníkem nestřídal, mu však nevadilo. „Samozřejmě je to náročné, na druhé straně kondice se nejlépe nažene v zápasech. Proto jsem rád, že máme tolik přípravných utkání a každý z nás se do toho může dostat a najít správnou formu,“ říká.

Ševci v přípravě remizovali s Baníkem. Cicilia byla spekulace, přijde Didiba

Horší je, že fotbalisté nastupují do utkání po náročném drilu, s těžkými nohy po dlouhých bězích, náročných trénincích. „Je to nepříjemné, ale pro všechny stejné. Třeba kluci z Baníku dřou úplně stejně jako my. Tak je to prostě všude,“ ví dobře.

Trenér Jelínek se snaží síly rozložit na většinu kádru. Šanci proti Ostravě dostali i talentovaní hráči z juniorky. „Kluci jsou šikovní, proto jsou v ligovém kádru. Za mě je naprosto v pořádku, že nastupují. Kde jinde by měli získávat zkušenosti než v těchto zápasech,“ prohlásil.

Další prověrka přijde již v sobotu, kdy ševci vyrazí znovu na sever Moravy. Soupeřem jim tentokrát bude druholigová Karviná. „Bude to ukončení nějaké prvního bloku, další kvalitní zápas s dobrým soupeřem. Vyzkoušíme si další věci. Některé už fungovaly s Baníkem, na jiných musíme zamakat, ale právě od toho jsou přáteláky,“ dodává.