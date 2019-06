Na roli otce si zatím ještě nezvykl.

„Je to pro mě novinka. Zatím se jenom oťukávám. Užívám si to, i když nejsem s nimi. Žena mi ale neustále posílá nějaká videa, takže mám přehled a jsem jim neustále nablízku,“ říká Podio, jenž bude muset jako čerstvý tatínek zaplatit do týmové pokladny nějakou částku. „Doufám, že Dosty (Stanislav Dostál – pozn. red.) bude dobrý kamarád a trochu taxu sníží,“ přeje si.

Do Česka by partnerka s narozenou dcerou měly přiletět čtyřicet dní po narození. Dříve to kvůli náročnému cestování nejde. Do té doby má brzy třicetiletý fotbalista klid na práci.

Na soustředění v Rakousku si nejen Argentinec užívá luxusního prostředí a skvělého zázemí.

„Je to tady super. Podmínky máme výborné. Ubytování, strava a hlavně hřiště jsou v perfektním stavu,“ pochvaluje si sympatický Jihoameričan, jenž volný čas tráví na pokoji s Petrem Jiráčkem. „Pořád nadává, že nemůže usnout, zato já po minutě chrápu,“ směje se a už se těší na nedělní zápas proti Škendiji.

„Dlouho jsem nehrál. První dvě utkání letní přípravy jsem kvůli cestě do Ázerbájdžánu vynechal,“ připomíná.

Souboj s makedonským šampionem bude pro Podia letošní premiérou.

„Makedonci umějí s balonem, jsou na tom kombinačně velmi dobře,“ chválí příštího soupeře. Ještě silnější ale bude Lokomotiv Moskva, kterého ševci vyzvou těsně před odjezdem. „Lokomotiv je špičkový tým. Lepší zkoušku nemůžeme mít,“ ví Podio.

Podobný soupeř čeká na Moravany i na startu FORTUNA:LIGY. Zlíňané totiž hned v prvním kole vyzvou mistrovskou Slavii. „My ani fanoušci si nic lepšího nemůžeme přát,“ myslí si. „Věřím, že lidé přijdou a společně začneme novou sezonu úspěšně,“ věří.