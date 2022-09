„Pro nás to byl velice těžký zápas. Hodonín je sice nováček, ale má velmi kvalitní tým. Jde vidět, že do třetí ligy nepostoupil náhodou. V sestavě má zkušené borce, jako jsou Helísek, Sukup nebo Dressler. To jsou všechno hráči, kteří mají ligové starty,“ připomíná trenér Kvítkovic Petr Zapalač.

MSFL, 6. kolo -

SK KVÍTKOVICE – FK HODONÍN 1:0 (0:0)

Branka: 51. Roman Bala. Rozhodčí: Silný - Poláček, Šimoník (Vacula). Žluté karty: Waclawik, Kiška, Rapavý – Pazdera, Dressler. Diváci: 311.

Kvítkovice: Semanko – Vychodil, Pernackyj, Bala, Blahuta, Gerža (70. Guzik), Waclawik, Chovan, Kuběna (75. Šidlík), Kiška, Rapavý (79. Seehof). Trenér: Zapalač.

Hodonín: Petráš – Helísek (82. Mazuch), Dressler, Dunda, Sukup - Smékal (70. Raisigl), Kadlec (37. Bohun), Švantner, Bobčík, Jáger - Pazdera. Trenér: Švantner.

Ten rovněž nastupoval v nejvyšší soutěži, nejen kvůli tomu si triumfu nad silným protivníkem vážil.

„Věděli jsme, že soupeř má velice silný střed hřiště, proto jsme se na to zaměřili. Celý zápas jsme se ho snažili presovat, aby nedával nákopy. Hosté hráli v bloku, čekali na šanci. Na můj vkus jsme v závěru udělali zbytečně moc standardek, faulů, některé byly zbytečné, ale celkově jsem spokojený. Kluci to zvládli, dneska šli na krev. Devadesát minut hrabali. Výsledek je zasloužený,“ míní Zapalač.

Hosté těsnou porážku nesli nelibě. Více než ztráta dalších bodů je štvaly výroky rozhodčího Silného, který podle nich neřídil zápas rozhodně košer.

„Prohra nás samozřejmě mrzí, ale trošičku jsme rozhozený z toho, že se fotbal zase ubírá tímto směrem. Nemohu si to odpustit, ale za mě některé věci na hřiště nepatří. Proti tomu se těžko hraje,“ říká hodonínský trenér Pavol Švantner.

Svěřencům poděkoval za statečný výkon, na sudí ale vlídná slova neměl. „V závěru nás rozhodčí do ničeho nepustili. Bylo to proti fotbalu,“ prohlásil hostující kouč.

Jenom na arbitry, jejichž výkon opravdu nebyl úplně v pořádku, ale prohru nesváděl.

„V první řadě se dívám do vlastních řad. Kdybychom dali gól, tak by se to vyvíjelo jinak. Takto si za prohru můžeme sami,“ říká Švantner.

Útočník Hodonína Libor Bobčík po zápase s Kvítkovicemi

Po dvou výhrách přišla těsná porážka. Mladí ševci v MSFL podlehli Baníku

Hodonín se po úvodních dvou výhrách zasekl. V posledních čtyřech kolech bral jenom dva body a tabulkou se propadá čím dál hlouběji.

V Otrokovicích si ale mnoho šancí nevypracoval. Nejblíže ke gólu byl ve 20. minutě, kdy po brejkové akci nejprve střílel nováček Bobčík a následně dorážel Helísek, domácí brankář Semanko ale obě šanci soupeře zneškodnil.

Zdroj: Libor Kopl

Kvítkovice, které hrozili téměř výhradně po standardních situacích, měly více příležitostí ke skórování. Rapavý ale mířil z hranice šestnáctky vysoko nad, před Petrášem neuspěli ani Gerža s Kuběnou a Balou.

Posledně jmenovaný sice v závěru první půle při dorážce selhal, ale v 51. minutě už slavil vedoucí gól. Bala po rohovém kopu propálil bezmocného Petráše a poslal Kvítkovice do vedení.

„Víme, že naši hráči to velice dobře kopou, ve standardkách máme v nich sílu. Přestože soupeře měl dvě vyložené šance, i díky nim jsme klidně mohli vést 3:0. Bohužel zase jsme si to udělali složitější a i proto to na konci bylo vyhrocené,“ míní Zapalač.

Hodonín obdržená branka nastartovala, začal šlapat. Jenže ránu stopera Dresslera vyrazil Semanko na roh, křídelník Jäger mířil nepřesně a hlavičku Pazdery vytěsnil jistý domácí gólman.

Kvítkovice za stavu 1:0 zvýšily důraz, agresivitu, což se hostům nelíbilo. I díky poctivému výkonu nepustili soupeře do pořádného tlaku, zakončení. Samy pak hrozily. Po přihrávce Gerži neuspěl Rapavý, druhý pojišťující gól nepřidali ani Kuběna se střídajícím novicem Seehofem. „Když budeme dávat góly, budeme si ty závěry jenom užívat,“ dodává Zapalač.

Triumf nad Hodonínem si užil z pozice nového asistenta trenéra Michal Guzik. Bývalého fotbalistu Olomouce, Českých Budějovic či Třince zlanařil do Kvítkovic, na jejichž soupisce je Guzikův syn Michal, spolumajitel Pavel Býma.