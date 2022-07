„Zápas rozhodly standardní situace, které nám na rozdíl do soupeře vyšly. V utkání však byly pasáže, kdy jsme byli málo důslední a důrazní v dostupování hráčů, což mi vadilo. Karviná se dobře hýbala, místy nás přehrávala. Začátek byl sice dobrý, ale pak jsme se vytratili a nemohli najít na soupeře recept,“ zhodnotil duel zlínský kouč Jan Jelínek.

Přípravný fotbal -

MFK KARVINÁ – FC TRINITY ZLÍN 0:2 (0:0)

Branky: 60. Procházka, 78. Simerský

Sestava Zlína 1. poločas: Dostál - Fillo, Kolář, Procházka, Číž - Reiter, Didiba, Janetzký, Vukadinović, Jawo - Bobčík.

Sestava Zlína 2. poločas: Bachůrek - Dramé, Simerský, Procházka, Bartošák - Reiter (78. Číž), Didiba, Janetzký, Fantiš, Hellebrand – Chwaszcz.

Výkon mužstva ani výsledek až tolik neřešil. „Ještě to drhne, ale je to teprve třetí zápas v přípravě. Zkoušíme hráče na různých postech, takže to úplně nefunguje, což je ale logické,“ uvedl.

Na výhře se podíleli i obě posily. Navrátilec Lukáš Bartošák byl u obou branek, slušně si vedl i Joss Didiba.

Výsledek potěšil také Víta Vrtělku. Někdejší zlínský záložník se stal novým členem realizačního týmu FC Trinity, trénovat bude i třetiligové béčko.

Diváci v Karviné viděli poměrně vyrovnaný a bojovný zápas s pár vyloženými šancemi.

Už v 7. minutě se do první nadějné příležitosti řítil Jawo, ale jeho střela z levé strany mířila nad. Poté zahrozili Severomoravané, ale tvrdou střelu Dostál vyrazil a hbitě si poradil i s dorážkou Zedníčka. Tentýž hráč pak mířil o pár minut později nad.

V úvodu druhé půle prověřil pozornost brankáře Bachůrka domácí Soukeník. Centr do vápna pak na zadní tyč zakončoval Qose, zakončoval však vedle.

Do vedení šli po hodině hry ševci. Po standardní situaci Bartošák se trefil stoper Procházka.

Kauza Jawo: Muži útočícímu na zlínského fotbalistu hrozí až dva roky vězení

Zlínští mohli hned vzápětí udeřit podruhé. Dramé po brejku ovšem mířil mimo.

Rychlonohý křídelník prověřil domácího brankáře i v 78. minutě, ale karvinský gólman jeho střelu vyrazil na roh.

Po něm ševci vedli 2:0. Po centru Bartošáka se hlavou pod břevno trefil Simerský.

„Je jedno, z čeho dáme branku, ale jsem rád, že máme dalšího hráče, který umí standardky zahrávat,“ chválil Jelínek navrátilce Bartošáka.

Kouče vítězů mrzely neproměněné šance hry. „Na druhé straně musím pochválit brankáře Dostála i Bachůrka. Oba si připsali důležitý a těžký zákrok, kterým nás podrželi,“ uvedl Jelínek.

Karviná mohla v závěru výsledek zkorigovat, ale parádní střelu Boháče ze třiceti metrů Bachůrek bravurně kryl.

„Výhru beru, ale výsledek není důležitý. Pořád jsme v kondiční fázi. Kluci makali naplno, ale chyby tam byly,“ dodal Jelínek.

Jeho tým se ve středu poprvé představí vlastním fanouškům, když na Vršavě vyzve druholigový Vyškov.