Tipsport Malta Cup 2023

Skupina A

Účastníci: FC Slovan Liberec, WSG Tirol (Rakousko), AC Trenčín (Slovensko),

Skupina B

Účastníci: FC Trinity Zlín, SV Sandhausen (Německo), Spartak Trnava (Slovensko)

Program

Středa 11. ledna (National Stadium Ta Qali)

WSG Tirol - Slovan Liberec od 11:00 (TV Tipsport)

Spartak Trnava - Trinity Zlín od 16:00 (LIVE ČT Sport / RTVS Šport / TV Tipsport)

Sobota 14. ledna (Tony Bezzina Stadium)

SV Sandhausen - Spartak Trnava od 16:00 (TV Tipsport)

AS Trenčín - Slovan Liberec od 19:00 (LIVE ČT Sport / RTVS Šport / TV Tipsport)

Úterý 17. ledna (National Stadium Ta Qali)

WSG Tirol - AS Trenčín od 11:00 (LIVE ČT Sport / RTVS Šport / TV Tipsport)

SV Sandhausen - Trinity Zlín od 14:00 (LIVE ČT Sport / RTVS Šport / TV Tipsport)

Čtvrtek 19. ledna (finálový den Tony Bezzina Stadium/ National Stadium)

O 5. místo od 11:00 (TV Tipsport)

O 3. místo od 12:00 (LIVE ČT Sport / TV Tipsport)

Finále od 16:00 (LIVE ČT Sport / RTVS Šport / TV Tipsport)

Zápasy se odehrají na národním stadionu Ta Qali a stadionu Tony Bezzina. Duely Zlína bude přímým přenosem vysílat Česká televize.

Zlínská výprava čítá dvaadvacet hráčů. Na palubě speciálu byla i zatím jediný zimní posila, stoper Michal Jeřábek. Na první kemp s ligovým týmem se těší mládežnický reprezentant Tom Slončík.

Naopak doma zůstali další talentovaní mladíci Kulíšek, Hrdlička a Číž, kteří se připojí k béčku.

Otazník visel nad Davidem Tkáčem, jehož návrat na trávníky nechce ve Zlíně nikdo uspěchat.

„Sice s námi letí, ale absolvuje jenom to, co bude moct. Jinak se bude připravovat individuálně. Záleží na dohodě s vedením klubu,“ říká trenér Zlína Pavel Vrba.

Zkušený kouč se bude muset na Maltě obejít bez Hlouška, bývalý reprezentant promarodil téměř celý podzim a jeho stav se nijak nelepší.

Ostatní hráči jsou fit a na Maltu se těší.Pro Moravany je herní kemp příjemným zpestřením, neboť v předcházejících letech se připravovali výhradně na Vršavě. Tentokrát sněhu a mrazu uniknou, v nejmenší zemi Evropské unie je čeká sluníčko a příjemné jarní teploty.

„Dělá se to hlavně kvůli přírodním terénům," ví obránce Václav Procházka. „Minulé zimy, co jsme absolvovali přípravu v domácích podmínkách, to bylo složitější. Pořád jsme byli na umělce, což způsobovalo i zranění. Nyní by to měli být lepší," věří nejen Procházka.