Nerozhodný výsledek nakonec bral, protože Sigma byla v závěru blíže vítězství, ale Vodháněl v 79. minutě mířil z pokutového kopu pouze do tyče.

„Samozřejmě nás zachránilo, že soupeř nedal penaltu. Na druhé straně jsme tam asi za stavu 1:1 měli dvě dobré situace, po kterých jsme mohli výsledek otočit na svoji stranu a jít do vedení, což se nepodařilo a byla to škoda,“ lituje Vrba nepřesného pokusu Jeřábka a zahozené šance Koviniče.

„Nedali jsme gól z malého vápna ani z prostoru penalty. Právě toto jsou ty momenty, které rozhodují o konečném výsledku,“ ví dobře.

Přípravný fotbal -

FC TRINITY ZLÍN – SK SIGMA OLOMOUC 2:2 (1:2)

Branky: 11. Simerský, 52. Kolář – 3. a 21. Vaněček. Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Pospíšil. Diváci: 200.

Zlín 1. poločas: Dostál – Cedidla, Jeřábek, Simerský, Bartošák – Fillo, Hlinka, Hellebrand, Hrubý, Fantiš – Kovinič.

Zlín 2. poločas: Rakovan – Reiter, Kolář, Procházka, Číž – Vukadinovič, Didiba, Slončík, Janetzký, Čanturišvili – Silný.

Olomouc 1. poločas: Trefil – Slavíček, Poulolo, Beneš, Sláma – Sedlák – Přichystal, Růsek, Fortelný, Šíp – Vaněček.

Olomouc 2. poločas: Digaňa – Vraštil, Pokorný, Zmrzlý – Navrátil, Breite, Spáčil, Hadaš – Vodháněl – Zifčák, Zlatohlávek.

Ševci v sobotním zápase proti Olomouci představili první zimní posilu. S číslem 81 na zádech a kapitánskou páskou na ruce nastoupil na pozici stopera Michal Jeřábek.

Odchovanec Dukly Praha, který prošel Teplicemi a Jabloncem, na podzim působil na Slovensku v Michalovcích, po vypršení půlročního kontraktu se ale rozhodl vrátit zpět do Česka, na jaře bude nosit dres Zlína, kde se dohodl na podmínkách smlouvy.

„Přišel až ve středu. Po prvním zápase a zátěži nevypadal špatně. Zkoušíme ho,“ poznamenal Vrba.

Kromě Jeřábka má na pozici stopera k dispozici Simerského, Koláře, Procházku. Uprostřed obrany může hrát i Cedidla nebo Didiba s Hlinkou. „Máme před sebou tři těžké zápasy, které rozhodnou o tom, jak poskládáme mužstvo na první mistrovské utkání,“ uvedl devětapadesátiletý kouč.

Jinak vytoužená posila do útoku se zatím na Letné neobjevila. „Furt se něco vaří, ale ještě se nic neuvařilo,“ pronesl Vrba.

Na hrotu útoku prostřídal Koviniče se Silným, na křídlech hráli Fantiš s Vukadinovičem. Všechny domácí ofenzivní borce zastínil hostující Vaněček. Urostlý forvard Sigmy se v prvním poločase blýskl dvěma góly.

„Myslím, že i hráči Zlína ho dobře znají, přesto ukázal, že ve standardních situacích je strašně silný,“ ocenil forvarda Olomouce Vrba. „Naši zkušení hráči by ale měli zavelet a zablokovat ho. Nemohou mu dovolit, aby se tak jednoduše dostal do zakončení. Na druhé straně i my jsme dali podobný gól,“ připomíná.

Za Sigmu na Vršavě nastoupili i Fortelný s Přichystalem, naopak reprezentant Chytila, o kterého stojí Slavia, zůstal na Hané.

Tkáč vyhlíží návrat: Musím začít pomalu. Na střelbu to ještě není

Ševcům scházeli marodi Hloušek s Dramém, nehrál ani Tkáč. Zatímco zlínský odchovanec duel sledoval v civilu zpoza zábradlí, bývalý reprezentant ani francouzský křídelník v Baťově městě nejsou. „Abychom je našli, tak bychom potřebovali nějakou čipovou kartu,“ vtipkoval Vrba.

„Kde je Adam nevíme a Dramé to vzal z Francie do Zlína asi přes Tokio. Asi chvilku potrvá, než se dostane zpátky. Snad se před ligou objeví,“ doufá kouč.

Naopak šanci dostal dorostenec Slončík. „Hráli jsme proti ligovému mužstvu, což na začátku přípravy není úplně optimální, na druhé straně nám to ukázalo určité věci. Příležitost dostalo dvaadvacet hráčů, které jsme chtěli vidět v zátěži. Utkání proti kvalitnímu soupeři splnilo účel. Jsem rád, že jsme zápas herně zvládli celkem slušně,“ pronesl Vrba.

Kouč Olomouce Václav Jílek projevil jenom dílčí spokojenost. „Výsledek nás netěší, protože jsme měli situace na to, abychom utkání rozhodli. S předvedenou hrou, s určitou dávkou kvality, stejně jako s fyzickým výkonem jsem ale spokojený. Hráči odpracovali to, co jsme po nich chtěli,“ pochvaloval si trenér Sigmy.

„Na to, že to byla první příprava, bylo utkání vcelku svižné. Spousta dobrých situací na obou stranách. Nakonec asi zasloužená remíza 2:2,“ dodal.

Určitě se nějaké posily ještě objeví, věří Procházka. Jiráčka bude poslouchat

Sigma udeřila hned ve 3. minutě. Hostující záložník Fortelný, který nastoupil s kapitánskou páskou, vybídl ve vápně ke skórování důrazného Vaněčka.

Zlín odpověděl poměrně rychle. Rohový kop Bartošáka z levé strany přizvedl Fantiš a Simerský zblízka poslal hlavou míč pod břevno. Vzápětí měl druhý gól domácích na kopačce Kovinič, ale Trefila z pár kroků nepropálila.

Zatímco ševci svoji druhou velkou šanci v utkání neproměnili, Sigma z ní udeřila. Centr Slámy usměrnil do sítě Vaněček, jenž vrátil Hanákům vedení.

Domácí v závěru první půle dvakrát zahrozili, vyrovnání ale přišlo až po změně stran. Po rohovém kopu se trefil Kolář, jenž šel do míče společně s Didibou.

Chvíli předtím trefil hostující Zlatohlávek lobem břevno.

Zlín měl v úvodní čtvrthodině druhého poločasu navrch, třetí branku ale nepřidal.

Hanácive druhém poločase přečkali několik šancí Zlína, sami mohli výsledek převrátit na svoji stranu v 79. minutě, kdy po faulu na Zlatohlávka nařídil sudí Zaoral penaltu. Vodháněl ale poslal míč pouze do pravé tyče.

Na druhé straně mohli Zlínští využít zmatků v obraně Sigmy. Míč již po dvou hlavičkách směřoval do sítě, z brankové čáry jej ale vykopl Zlatohlávek.

Ševci si v neděli odpočinou, v pondělí dopoledne odletí z Brna na Maltu, kde je čeká desetidenní soustředění, jehož součástí budou také tři zápasy Tipsport Malta Cupu 2023.