Sobotní triumf ševcům v prvním poločase vystřelili mazáci Fillo s Fantišem. Hosté, pro které to byla generálka na novou sezonu, utkání pouze kontaktní brankou Azanga ve druhé půli zdramatizovali. Na vyrovnání však ani přes výraznou herní převahu nedosáhli.

Přípravný fotbal -

FC TRINITY ZLÍN – AS TRENČÍN 2:1 (2:0)

Branky: 11. Fillo, 23. Fantiš – 73. Azango. Rozhodčí: Zaoral – Horák, Svoboda. Žlutá karta: Adewale (Trenčín). Diváci: 200.

Zlín 1. poločas: Dostál – Fillo, Simerský (30. Kolář), Procházka, Bartošák – Didiba – Reiter (30. Drame), Jawo, Bobčík (30. Hrdlička),Vukadinovič - Fantiš.

Zlín 2. poločas: Šiška – Fillo (60. Cedidla), Kolář, Procházka (60. Simerský), Číž – Reiter, Janetzký, Hrdlička, Jawo (53. Bobčík), Drame – Chwaszcz.

Trenčín: Kukučka – Kozlovský (63. Yem), Pires (84. Demitra), Stojsavljevič (78. Bagín), Madu (84. Šebeň) – Lavrinčík (63. Kmeť), Bainovič (78. Ramírez), Ibrahim (78. Ďuriška) – Azango (84. Gajdoš), Kupusovič (84. Letenay), Soares (70. Oladoye)

„Kluky musím za tu práci a dřinu pochválit. Bylo to pro ně složité, protože v době, kdy jsme šlapali vodu a nestíhali jsme, tak Trenčín vystřídal asi osmadvacátého hráče,“ uvedl trenér zlínského Trinity Jan Jelínek.

Zatímco sedmý tým uplynulého ročníku slovenské Fortuna ligy dorazil do Baťova města v téměř kompletním složení, ševcům znovu scházelo sedm hráčů z kádru.

Stejně jako ve středu nehráli Tkáč, Hloušek, Hlinka, Rakovan, Hrubý, Čanturišvili a Hellebrand, do utkání naopak zasáhli Cedidla s Hrdličkou.

„Máma za sebou dva anglické týdny, takže ve druhém poločase už nám i kvůli absencím docházely síly. Na druhé straně dokud jsme mohli, měl s námi soupeř problémy,“ uvedl Jelínek.

Zlíňané navíc byli v úvodní části efektivní, dokázali proměnit své šance. Skóre otevřel v 11. minutě Fillo. Zkušený krajní bek se hezky trefil po Reiterově přiťuknutí.

Bývalý hráč Brna, Bohemians či Baníku Ostrava se asistencí podílel i na druhé brance domácího týmu. Po centru Reitera se hlavou prosadil Fantiš a bylo to 2:0.

Trenčín si v prvním poločase rovněž vypracoval slušné příležitosti ke skórování, ale Azango ještě za bezbrankového stavu mířil zblízka do tyče a těsně před přestávkou Soares nepotrestal zaváhání Filla, když balon mířící do odkryté zlínské branky odvrátil vracející se stoper Kolář.

„V prvním poločase jsme tam měli dobré věci, slušné kombinace, ale v přechodové fázi stále ještě hodně kazíme. I když máme dobré zisky, nepřesnou přihrávkou se o míč připravíme,“ vadí Jelínkovi.

Po přestávce už se ševci pouze bránili, směrem dopředu vůbec nebezpeční nebyli.

„A když se tam dostaneme, řešíme to zbytečně složitě. Přitom góly jsme dali z jednoduchých akcí, které trénujeme. Musíme to do kluků sypat dál,“ ví Jelínek.

Slovenský celek byl ve druhé půli daleko nebezpečnější, z trvalé převahy ale vytěžili jednou branku. V 73. minutě propálil gólmana Šišku z hranice šestnáctky Azango.

Trenčín v závěru sahal po vyrovnání, střídající Kmeť ale mířil pouze do tyče a pumelici Ramireze bravurně vytěsnil Šiška na roh.

Fotbalisté Zlína tak i proti soupeři ze Slovenska uhájili letní neporazitelnost. Letní dril bude pokračovat v pondělí, kdy se ševci přesunou do Velkých Karlovic.

V podhůří Javorníků a Beskyd absolvují pětidenní soustředění. „Tréninky budou ještě pořád náročnější, ale už se budeme i více věnovat herním věcem a ladit formu. Jsem rád, že až doteď kluci a makali a nebrblali,“ dodává Jelínek.

Do Velkých Karlovic bere dvacet hráčů a tři gólmany. S týmem neodcestují pouze dlouhodobí marodi Hloušek s Tkáčem, Hlinka, Hrubý, Rakovan i další rekonvalescenti naopak ve výpravě nechybí.