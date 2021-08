Fotbalisté Zlína po dlouhých měsících ve FORTUNA:LIZE konečně uspěli. V březnu doma přehráli České Budějovice 3:0 a stejným poměrem si v sobotu poradili i s Teplicemi. Sobotní duel sna Letné sledovalo 2 326 diváků, kteří domů odcházeli náramně spokojení. Ševci se po dvou porážkách zvedli, konečně zabrali.

Fotbalisté Zlína ve 3. kole FORTUNA:LIGY zvítězili nad Teplicemi 3:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Vítězství chutná vždycky, mám z něho radost. Děkuji klukům za přístup. Zápas jsme zvládli, odmakali. Teplice jsme do ničeho vážnějšího nepustili. K výhře jsme došli trpělivostí. Jak se kluci uklidnili, dotáhli to do konce,“ prohlásil spokojený trenér zlínského Fastavu Jan Jelínek.