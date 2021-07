Trenér Fastavu Jan Jelínek v generálce na další prvoligový ročník postrádal zraněného Filla, naopak od první minuty nastoupili další letní posily Hrubý s Reiterem. Navrátilec Conde hrál až po změně stran.

Hosté představili i nováčky Matěje Hrabinu, Jana Štěrbu a staronové posily Jakuba Řezníčka s Pavlem Zavadilem. Právě poslední jmenovaný zkušený záložník poslal Brno do vedení už ve čtvrté minutě, když proměnil pokutový kop po faulu na Jana Hladíka.

Vyrovnání zařídil po ve 23. minutě po centru z levé strany zlínský stoper Lukáš Vraštil. Mimochodem právě bývalý hráč Zbrojovky předtím zavinil penaltu.

„Určitě jsem faulovat nechtěl, trochu jsem to hasil, bohužel se stalo. Trochu jsem to pak napravil, ale je jedno, kdo dá gól, ať padne ze třiceti metrů, nebo je to taková šmudla. Pro mě jde o povzbuzení do dalších zápasů a že to bylo do sítě Brna, je jenom taková pikantnost,“ sdělil Vraštil ve videu na zlínském webu.

Z dalších šancí branka nepadla, Hladík poslal lob nad a střela domácího Dramého zase po teči trefila břevno. „V první půli hrálo Brno trošku výš, což pro nás bylo snazší, měli jsme otevřený prostor otevřený a mohli jsme co něj chodit. Ve druhé půli se Brno zatáhlo, prakticky celou dobu jsme dobývali, až na pár věcí jsme se tam v podstatě nebyli schopní dostat, proto to vypadalo, že jsme možná horší, byli jsme na míči, ale nebyli jsme nebezpeční,“ dodal Vraštil.

Fotbalisté Zlína mají po remíze 1:1 na čem pracovat i o čem přemýšlet. Novou sezonu FORTUNA:LIGY odstartují v neděli večer doma proti mistrovské Slavii.

Přípravný fotbal -

FC Fastav Zlín – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)

Branky: 23. Vraštil - 4. Zavadil z penalty

Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták

Zlín: Dostál – Matejov (46. Simerský), Procházka, Kolář (41. Cedidla), Vraštil – Čanturišvili (46. Conde), Hlinka (73. Janetzký), Hrubý (72. Tkáč), Dramé (81. Nečas) – Reiter (81. Hrdlička), Poznar (72. Fantiš). Trenér: Jelínek.

Zbrojovka Brno: Berkovec - Hrabina, Kryštůfek, Štěrba (60. Endl), Moravec (75. Kosek) - Čermák (85. Hlavica), Zavadil (65. Texl) - Přichystal (85. Bariš), Hladík (85. Sedlák), Fousek (65. Štepanovský) - Řezníček (75. Ševčík). Trenér: Dostálek.