„První půle byla nejlepší, jakou jsme pod mým vedením zahráli,“ pochvaloval si zlínský trenér Jan Jelínek.

Moravané neměli se zdecimovaným protivníkem slitování. V úvodních deseti minutách mu zasadili dvě rány, do přestávky přidali třetí gól a zbytek zápasu v klidu dohráli.

„Druhou půli jsme našimi zkušenostmi měli zvládnout lépe. Spoléhali jsme se víc na brejky, nechtěli jsme spoléhat jenom na ně. V závěru jsme drželi míč, hosté už neměli sílu na tlak a důležitý duel jsme zvládli,“ uvedl Jelínek.

Sestavu Teplic, ve které scházeli čtyři důležití záložníci, se svými svěřenci raději neprobíral. „Od nás to byl týmový výkon, z něhož vzešly individuality. Přitom někteří hráči hráli se sebezapřením,“ upozorňuje Jelínek.

Vakho se odšpuntoval, těší Jelínka. Měl jsem prostě jenom smůlu, tvrdí Vakho

Ševci ani po parádním představení jistou záchranu stále nemají. „Ve fotbale se může stát ledacos, oddechnu si, až to bude jisté. Nebudeme se spoléhat na to, že je to hotové,“ dodal Jelínek.

Do větších potíží se dostaly Teplice, které v Baťově městě selhaly. „Měli jsme špatný vstup do utkání, což se netýkalo jednoho či dvou hráčů, ale celého týmu. Na omluvu musím říct, že nám vypadlo pět záložníků, někteří měli svalové problémy, jiní horečky. Proto jsme povolali z béčka Ljevakoviče, který s námi normálně netrénuje. Vypracovali jsme si jedinou šanci, když jsme po hodině hry trefili břevno, ale to bylo z naší strany hrozně málo, neměli jsme se čeho chytit. Byl to jeden z našich nejhorších výkonů v poslední době. Musíme bojovat dál, ale hlavní bude, aby se nám uzdravili marodi a vrátili se do hry," zhodnotil duel kouč sklářů Jiří Jarošík.

Ševci se doma představí už v sobotu, kdy na Letné vyzvou rovněž pořádně namočené pražské Bohemians. Po výhře už mohou mít klid.