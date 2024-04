Několik stovek dětí zavítalo v sobotu dopoledne do areálu Vlastislava Marečka na Vršavu, kde se chlapcům a dívkám věnovali profesionální mládežničtí trenéři FC Zlín. Prvoligový fotbalový klub se totiž opět po roce zapojil do akce Dny otevřených sportovišť.

Otevřená sportoviště ve Zlíně - Vršava 2024 | Video: Libor Kopl

„Pro nás je hlavní, že vyšlo počasí a dorazili rodiče s dětmi, pro které byla akce primárně určená. Víme, že hlavně ony jsou budoucností našeho klubu,“ prohlásil šéftrenér mládeže FC Zlín a vedoucí přípravek Jakub Řihák.

Členové klubu pro návštěvníky nachystali zajímavý sportovní program.

„Připravené byly dovednostní fotbalové a míčové soutěže. Děti si na dvou hřištích zahrály mezi sebou fotbal, pobavily se. Ale mohly si jenom tak zastřílet na branku, přes zeď či si vyzkoušet slalom,“ uvedl Řihák.

Ratolesti i jejich rodiče se mohly těšit z přítomnosti ligových borců. Na Vršavu zavítal nejen lehce zraněný záložník David Tkáč, chlapcům a dívkám se podepisovali také útočníci Filip Žák s Liborem Bobčíkem, gólman Jan Bachůrek a další talenti z třetiligové rezervy Marek Švach, Patrik Kulíšek, Adam Číž a Šimon Polášek.

„Jsem lehce zraněný, trápí mě sval, ale od pondělí bych se měl zase zapojit do přípravy s týmem. Jelikož jsem neodjel do Jablonce, tak jsem šel s kluky na Vršavu, kde jsem se podepisoval a fotil se s dětmi. Byla to příjemná akce. Hlavní je, že vyšlo počasí a nepršelo. Věřím, že si to všichni užili,“ uvedl David Tkáč.

Děti se mohly zapojit i do soutěže o volné vstupenky na domácí prvoligový zápas s Karvinou.

Početné zastoupení měly Jaroslavice. Na akci dorazilo hned několik nadějí tohoto oddílu.

„Dozvěděli jsme se, že je tady den otevřených dveří, tak jsme si šli s kluky zakopat, zahrát,“ líčil devítiletý Martin Mráz, který s sebou měl i parťáky Jan Martínka či Ondřeje Trčku.

Stejně jako Metoděj Bartošek z Mladcové fandí ve FORTUNA:LIZE ševců, jejich neoblíbenějším hráčem je Tom Slončík.

Zlínská akce Dny otevřených sportovišť má právě pomoct najít další talenty, objevit další Poznary a Železníky.

Právě s nimi v minulosti nastupoval i Miloš Kopečný. Bývalý krajní bek Zlína, který nyní působí v druholigové Opavě, dorazil do známého prostředí s šestiletým synem Vojtěchem, který stejně jako táta nosí dres Slezanů.

„Je to fajn akce. Moc jsme si to užili,“ uvedl Kopečný.

Součástí akce bylo také mistrovské utkání staršího dorostu Zlína proti Frýdku-Místku.