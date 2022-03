„Jsem strašně rád, že se mi to povedlo,“ zářil po parádním představení rodák z Bělehradu.

FORTUNA:LIGA, 26. kolo -

Fastav Zlín - FK Pardubice 4:1 (2:1). Branky: 13. a 74. Vukadinovič, 16. Janetzký, 84. Dramé - 41. Rezek. Rozhodčí: Klíma - Vodrážka, Machač - Štěrba (video). Žlutá karta: Hloušek (Zlín). Diváci: 2407.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Hloušek - Conde - Reiter (57. Čanturišvili), Hrubý (89. Hellebrand), Janetzký (86. Fillo), Dramé (89. Hrdlička) - Vukadinovič (86. Chwaszcz). Trenér: Jelínek.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Toml, Čelůstka - Cadu (79. Lupač), Vacek, Solil, Rezek (62. Akosah-Bempah) - Černý, Matějka (46. Huf). Trenér: Krejčí.

Ševcům parádně vyšel začátek, v 16. minutě vedli 2:0. Nejdříve se po rohu prosadil právě Vukadinovič, vzápětí udeřil i Janetzký. Oba zlínští borci vstřelili své první góly v této sezoně.

Za hosty snížil na konci první půle premiérovou brankou v nejvyšší soutěži Rezek, ale druhá půle vyzněla jasně ve prospěch Fastavu. Výhru Zlína zpečetili znovu Vukadinovič a Youba Dramé.

„Samozřejmě jsem rád, že jsme ten zápas zvládli, protože jsme věděli, jak je důležitý. Ale i když je výsledek jednoznačný, vítězství se nerodilo jednoduše,“ uvedl zlínský trenér Jan Jelínek.

„.Na nás bylo jasně vidět, jak s týmem dokáže pracovat hlava. Zatímco vstup do utkání byl z naší strany dobrý a měli jsme tam ještě slibně rozjeté akce, tak přechodová fáze byla strašně nepřesná. Začali jsme být komplikovaní v rozehrávce, dělali chyby a toho Pardubice využily. Uklidnil nás až třetí gól. Po něm zase bylo vidět, jak naše herní sebevědomí šlo nahoru. Začali jsme být obrovsky nebezpeční, Pardubice to musely otevřít, hrát trošku na riziko, a my jsme toho využívali,“ prohlásil Jelínek.

Východočeši po dalším nezdaru zůstávají předposlední, na jaře jsou dál bez vítězství, v posledních pěti kolech získali jediný bod a inkasovali celkem osmnáct branek.

„Do utkání jsme hlavně špatně vstoupili a v 16. minutě jsme prohrávali 2:0. Pak jsme hru srovnali a podařilo se nám do poločasu snížit na 2:1. Vstup do druhého poločasu jsme měli dobrý, vytvářeli jsme si šanci, abychom vyrovnali. Domácí to zatáhli, hráli na dlouhé míče a na brejky. Potom se jim podařilo dát třetí branku, která asi rozhodla o osudu utkání. Domácí se uklidnili a začalo se jim dařit i kombinačně. Nakonec přišla ještě čtvrtá branka, která pro nás byla už ránou do vazu,“ uvedl hostující trenér Jaroslav Novotný.