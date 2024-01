Ani velká střelecká převaha v první půli a dvě velké šance na konci střetnutí fotbalistům Zlína první výhru v novém roce nepřinesly. Ševci na úvod zimní Tipsport ligy podlehli Zlatým Moravcům 0:1. V duelu s posledním týmem slovenské nejvyšší soutěže je srazila trefa Jakuba Švece z 65. minuty.

Fotbalisty Zlína Tomáš Čelůstka. | Foto: FC Zlín

„Mrzí nás to. Vždycky chceme vyhrát, dávat góly. Cítili jsme, že máme v úvodní části více ze hry, jsme nebezpečnější. Jenom je škoda, že jsme toho nedokázali využít,“ posteskl si krajní obránce Zlína Tomáš Čelůstka.

Zkušený dvaatřicetiletý levý bek odehrál proti ViOnu první poločas. Pětačtyřicet minut mu na startu přípravy bohatě stačilo.

„Měl jsem sice těžké nohy, ale cítil jsem se fajn. Šel jsem do toho trošku se sebezapřením, ale o tom to je. Herní pohoda sice schází, ale udělal jsem si dobrou rozcvičku, navíc jsem byl natěšený,“ říká.

Na první přípravný duel se těšil, byť počasí ani o víkendu nebylo moc příjemné. „Samozřejmě lepší by to bylo na přírodním povrchu a v trošku za příjemnějších teplot, ale je zima a ta tyto věci přináší. Já jsem rád, že jsem se po dlouhé době zase dostali do hry, ostrého zápas,“ líčí.

Ševce v Tipsport lize čekají ještě dvě utkání. Po prohře se Zlatými Moravci v úterý vyzvou Skalici a účast v přípravném turnaji zakončí za týden v sobotu proti Zbrojovce Brno.

„Je dobře, že se hraje rychle za sebou, za další tři dny máme další zápasy. Toto je za mě dobře. Jinak zápasy moc nerozlišuji,“ uvedl.

Oslabení ševci zkoušeli dva cizince, na úvod Tipsport ligy těsně prohráli

Zlíňany na startu zimní přípravy sužují absence, velké marodka. Proti ViOnu nenastoupilo téměř deset borců z kádru, šanci tak dostali i kluci z juniorky.

„Takto bych se na to nedíval. Trenéři chtějí vyzkoušet všechny zdravé hráče. Ti, co byli na podzim méně vytížení, se mohou nyní ukázat, prodat,“ nabízí svůj pohled.

Na mysli má především mladíky Juru, Kulíška, Poláška, Švacha, Bobčíka nebo Hamalčíka. Zda šikovní odchovanci odcestují s prvním týmem na soustředění do Turecka zatím není jisté, Čelůstka se ale na jih Evropy těší.

„Všichni to kvitujeme a těšíme se tam. Hlavní je, že alespoň chvíli budeme na přírodní trávě a v lepších podmínkách. V těch mrazech to nebylo kdovíjak příjemné,“ říká.

Na pobřeží Středozemního moře tak může dojít i k setkání bratrů Čelůstkových. Starší Ondra totiž působí v tureckém Bodrumsporu, do Beleku, kde budou ševci ubytovaní, to však má daleko.

„Jsem zvědavý, zda nás brácha navštíví, protože má kousek z ruky, ale třeba nás poctí svojí přítomností. Já budu jenom rád, když ho zase uvidím,“ dodává.