„První poločas byl pro nás katastrofální, poločas hrůzy. Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně, už v sedmnácté minutě jsme prohrávali 0:3. V tu chvíli se dá proti Slavii těžko něco dělat. Doufám, že už se to nebude opakovat,“ věří zkušený slovenský středopolař.

Na absence se vymlouvat nechtěl. I když Moravanům scházelo uprostřed týdne hned sedm důležitých hráčů, výprask jenom na chybějící parťáky nesváděl.

„Samozřejmě kluci nám chyběli, ale máme celkem široký kádr, takže dostali šanci někteří jiní, kteří třeba ještě ligu nehráli. Pro ně to byl dost ostrý start, ale takový je fotbal,“ krčil rameny.

Těžkou premiéru absolvoval Tobiáš Slovák. Devatenáctiletý odchovanec Zlína nastoupil na pozici levé straně, společně s kamarádem Kolářem bránil Simu a Baha. I když se domácí mladíci snažili, na zahraniční borce nestačili. Slávisté na pravém straně kralovali, právě tudy vedli gólové akce.

„Tobiáš je plnohodnotný člen kádru, je s námi od začátku sezony. Bohužel mu to nevyšlo asi podle jeho představ, ale s tím se už teď nedá nic dělat. Samozřejmě proti Simovi to měl hrozně těžké, ale stejně na tom byl celý mančaft. Taky je pravda, že jsme mu moc nepomohli,“ cítí Hlinka.

Ševci na rozjetého soupeře neměli, dolů ke sráželi branky sešívaných, kteří skórovali snad z každé vážnější akce. Zlíňané tak produktivní nebyli, na dvě branky potřebovali asi sedm příležitostí.

„V celém utkání jsme si vypracovali dost šancí. Už v prvním poločase jsme měli tři tutovky, ve druhé půli to bylo podobné. Mohlo to být lepší, ale na kdyby se nehraje,“ uvědomuje si bývalý hráč Ostravy, Dukly nebo Trnavy.

Po přestávce se ale domácí zvedli, hru vyrovnali a Slávistům několikrát pořádně zatopili.

„O poločase jsme si v kabině řekli nějaké taktické pokyny, změnili jsme rozestavení. Ve druhém poločase se nám celkem dařilo napadat hru soupeře. Hráli jsme o svoji čest, takže jsme věděli, že musíme začat víc makat. Nechtěli jsme dostat žádný gól, bohužel na konci jsme ještě jeden inkasovali,“ štve třicetiletého středopolaře.

Porážka 2:6 domácí bolela. Víc ale Moravany mrzí početné absence. Kdyby se utkání hrálo před Vánoci, byla by oslabená Slavia. „Teď už to neřešíme. Tehdy prostě byla taková situace. Teď jsme byli v nevýhodě my. Musíme se soustředit na další zápasy,“ dodává Hlinka.