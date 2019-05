První dal v závěru první půle z penalty, druhou trefu přidal v 65. minutě, kdy se hlavou trefil po centru Podia. Ševci hlavně díky přesným zásahům třicetiletého forvarda přemohli Mladou Boleslav 3:1 a přiblížili se postupu do předkola Evropské ligy.

„Chtěli jsme neinkasovat, což se nám bohužel nepovedlo. Na druhé straně jsme dali o dva góly víc než proti Olomouc. Všichni ovšem moc dobře víme, že Mladá Boleslav je doma silná. Musíme si v odvetě dávat velký pozor.

Receptem může být vstřelený gól jako v Olomouci. Pokud by se nám povedlo skórovat, měl by to soupeř hodně těžké s postupem a my k němu byli naopak byli o něco blíž," ví Poznar.

Byl to váš nejlepší výkon na jaře?

Střelecky určitě. Dva góly v jednom zápase jsem totiž dlouho nedal. Měl jsem z branek velkou radost. V utkání mi hodně pomohla proměněná penalta. Od té doby byl můj výkon lepší. Do té doby mi oba hostující stopeři moc čuchnout nedali. Říkal jsem si, že jestli by to tak mělo pokračovat dál, nebylo by to vůbec dobré. Penalta mi pomohla.

Gólman Mladé Boleslavi Šeda ale směr vaší rány vystihl. Bál jste se, že balon vyrazí?

Obavy jsou vždycky, že brankář může penaltu chytit. Na pokutový kop jsem si ale věřil. Penalty jsem trénoval. Hodně se mi povedla, protože šla přesně k tyči. I když tam hostující brankář šel, rána byla hodně razantní a dopadlo to dobře.

I při vašem druhém gólu jste měl trochu štěstí, že?

Ano. Balon mi sjel po hlavě a přes rameno spadl do sítě. Křapka do mě trochu šťouchl. Ucítil jsem kontakt. Byl to šťastný gól.

Velmi aktivní byl Džafić, který nejen vás hodně zásoboval centry. Jak se vám líbil jeho výkon?

Džafa to avizoval už před zápasem, že to tam bude chtít solit, což se mu povedlo. Míče do šestnáctky lítaly dobře.

Jak se vám zamlouvaly souboje s bývalými zlínskými spoluhráč Hájkem a Jugasem?

Oba jsou to kvalitní stopeři, féroví hráči. V některých soubojích byli lepší než já. Měl jsem štěstí, že jsem dal dva góly a nyní mohu říct, že mě kluci neuhlídali. (úsměv) Na druhé straně vím, že ve spousta balonů měli navrch oni. Bylo vidět, že jsou sehraní a dobře se doplňují. To, co předváděl ve Zlíně, hrají nyní v Mladé Boleslavi. V lize patří k tomu lepšímu.