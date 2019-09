Vedení Fastavu dotáhlo příchod útočníka Tomáše Wágnera, který bude na Letné půl roku hostovat z Mladé Boleslavi. Druhou novou tváří je vysoký gruzínský stoper Andro Giorgadze. Urostlý, téměř dvoumetrový zadák, přišel do Zlína z ukrajinského klubu Vorskla Poltava a v Baťově městě podepsal tříletou smlouvu.

„Oba jsou fyzicky zdatní, urostlí. Věříme, že rychle zapadnou do týmu a budou posilami,“ řekl Deníku generální manažer zlínského Fastavu Zdeněk Grygera.

O Wágnera stál hlavně trenér Csaplár, který příbramského odchovance velmi dobře zná. Bývalý hráč Plzně a Jablonce v létě přestoupil z Karviné do Mladé Boleslavi, kde ale nedostává tolik příležitostí, a tak rád kývl na nabídku Zlína.

K týmu se připojí po víkendu a premiéru ve žlutém dresu si odbyde proti Spartě. „Bude se nám hodit,“ ví Grygera.

Že ševce netrápí pouze útočná fáze, ale i defenziva, dokazuje příchod Gruzínce Giorgadzeho.

Bývalý mládežnický reprezentant se ve Zlíně potká s krajanem Čanturišvilim a zvýší konkurenci v obraně.

„Ve Zlíně hraje Vakho, který je můj výborný kamarád. Hráli jsme spolu v Gruzii před dvěma lety. Říkal mě, že Zlín je krásné město, klub má výborného trenéra a ambice hrát na čele ligy, proto jsem zvolil Zlín,“ vysvětluje nová posila.

Produkt gruzínského sportovního školního systému pro mládež Merani Martviliho v červenci 2017 podepsal dvouletou smlouvu s ukrajinským klubem FC Vorskla Poltava, po vypršení kontraktu zamířil jako volný hráč do Zlína.

„Podobného hráče jsme potřebovali. Má výbornou hlavu, je silný v osobních soubojích,“ tvrdí bývalý reprezentační obránce.

Rozjednány další posily

Vedení Fastavu by do neděle, kdy končí přestupní termín, rádo získalo další borce. „Ještě máme něco rozjednáno,“ přiznává Grygera.

Naopak na odchodu je Patrik Slaměna. Mládežnický reprezentant, který ve středu pomohl zlínskému béčku k výhře nad Uherským Brodem, jde na hostování do Prostějova. „Všichni cítíme, že Patrik potřebuje pravidelně hrávat. Druhá liga je velice kvalitní soutěž. Určitě mu pomůže,“ je přesvědčený Grygera, který hledá vhodný klub i stopera Bača. „I u něj preferujeme hostování,“ říká.

Podle Grygery ale změny v kádru nesouvisí pouze s posledními nevydařenými zápasy s Karvinou a v Českých Budějovicích. „Věděli jsme, že mužstvo budeme chtít obměnit a sáhnout do něj. Není to pouze reakce na poslední výsledky, ale samozřejmě i ty měly nějaký vliv,“ přiznává.

Ševci zatím herně nezáří. Moravané získali v úvodních osmi kolech pouze devět bodů, současné dvanácté místo není nic, čím by se měl klub chválit. Vedení i fanoušci čekali od týmu víc. „Věděli jsme, že chvíli potrvá, než si to úplně sedne. Na druhé straně by to chtělo, abychom podávali vyrovnané výkony,“ uvedl Grygera.

Zkušený zlínský funkcionář nepodléhá hysterickým reakcím a vše se snaží brát s nadhledem. „Nechceme dělat unáhlené závěry,“ tvrdí.

„Po Opavě to vypadalo výborně a všichni mysleli na poháry, po Českých Budějovicích nás zase někdo vidí dole. Snažím se na to dívat reálně a střízlivým pohledem,“ přidává.

Čas zkoušení a doba hájení skončí s přestupním termínem. Reprezentační přestávka přišla ševcům vhod. „Teď je ideální čas na to, aby si to kluci srovnali v hlavě. S některými z nich si osobně promluvím, ale do chodu mužstva zasahovat nebudu ani nechci,“ říká.

Trenérovi Csaplárovi i po několika zbytečných ztrátách dál věří. „Má spoustu zkušeností z několika lig. Zažil toho ve fotbale opravdu hodně. Hlavní ale je, jak se k tomu postaví hráči. Oni musí začít věřit, že se to zlomí,“ prohlásil Grygera.

S koučem v pondělí dlouze debatoval a rozebíral současnou situaci. V úterý se k nim přidal i majitel Červenka. Žádnou analýzu ani zprávu nepotřebovali. Bývalý vynikající fotbalista pravidelně chodí na tréninky. Ví, jak mužstvo pracuje. „I proto strach nemám. Jsem přesvědčený, že v dalších zápasech důležité body získáme a půjdeme nahoru,“ věří Grygera.