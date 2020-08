Právě věrným fanouškům se chtějí Zlíňané revanšovat za poslední propadák s druholigovým Prostějovem. I když o výsledek ani body ještě nejde, hráči Fastavu si před derby se Slováckem potřebují zvednou náladu i dodat kuráž.

„Bude to pro nás dobrá prověrka, zajímavá konfrontace s kvalitním soupeřem, který se vrátil znovu do ligy,“ říká zlínský trenér Bohumil Páník.

Zatímco v předcházejících třech přípravných duelech zkoušel hráče a ladil systém, s Brnem nikoho šetřit nebude. Sestava tak zřejmě bude hodně podobné té, která nastoupí za týden proti Slovácku. „Máme ale víc variant,“ připouští Páník.

Zkušený kouč přemýšlí nad sestavou se třemi obránci a pěti záložníky, druhou variantou je rozestavení se čtyřmi zadáky a čtyřmi středopolaři.

Jisté je, že proti Zbrojovce nastoupí i kapitán Jiráček. Naopak nad Fantišem a Jawem visí velký otazník. „Věřím, že se do začátku ligy uzdraví,“ přeje si Páník.

Mimo hru dál zůstávají dlouhodobí marodi Vraštil a Vyhnal. „Ani jeden z nich pořád není v plné zátěži, oba jsou v rekondičním režimu. Bude bude trvat, než se dostanou do formy,“ ví trenér Fastavu.

Ševcovské premiéry

Proti ligovému nováčkovi může naopak počítat s posledními posilami. Premiéru ve zlínském dresu si odbudou zkušený stoper Václav Procházka a dravý francouzský křídelník Youba Dramé.

Brňané v přípravě sehráli čtyři přípravné duely. Po výhrách nad Olomoucí a Jihlavou přišly porážky s Blanskem a Líšní. „Soupeř vyhrál naprosto zaslouženě, byl lepší. Prezentovali jsme se úplně katastrofickou hrou směrem do defenzivy. To nás trápí a musíme se nad tím zamyslet. Kdybychom takhle vstoupili do ligy, neskutečně nás to semele,“ uvědomil si po posledním střetnutí trenér Zbrojovky Miloslav Machálek.

Obrovské problémy činil jeho svěřencům především Jan Silný. Známý kanonýr vstřelil dva góly. Přitom ještě na podzim nastupoval za Kroměříž ve třetí lize. A brněnská obrana bude už od příštího víkendu čelit nejlepším prvoligovým útočníkům.

Zbrojovka se do nejvyšší soutěže vrátila po dvou letech. Už za týden přijede na stadion v Srbské ulici k úvodnímu střetnutí nového prvoligového ročníku pražská Sparta.

Ševci se s Brnem naposledy utkali 20. května letošního roku, kdy v přípravě před restartem FORTUNA:LIGY zvítězili drtivě 5:0.