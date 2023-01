Poslední změny před ligou: Silný zůstává ve Zlíně, Hrdlička jde do Třince

I s útočníkem Janem Silným, jehož hostování z Jablonce se protáhlo až do konci letošní sezony, vstoupí do jarní části fotbalisté Zlína. Ševce čeká na jaře těžký boj o udržení ve FORTUNA:LIZE, takže každý borec do ofenzivy se jim může hodit.

Generální manažer zlínských fotbalistů Zdeněk Grygera | Video: Břenek Martin