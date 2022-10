Souhlasíte, že váš výkon byl špatný?

Souhlasím. Jihlava nás hodně potrápila. Sám jsem to ani nečekal. Bohužel jsme do zápasu nevstoupili dobře. Jediné pozitivum je, že jsme vyhráli a postoupili, jinak náš výkon byl špatný.

Převládala v kabině radost z postupu, nebo zklamání z výkonu?

Samozřejmě se radujeme. Jsme rádi za každé vítězství, ale zároveň cítíme, že jsme mohli hrát lépe. Zápas se pro nás neodvíjel úplně dobře. Sice jsme vedli, ale Jihlava tam měla tři nebo čtyři gólové šance, což je strašně moc.

Mohlo ve vašem výkonu nějakou roli sehrát třeba podcenění? Přece jenom Jihlavy ve druhé lize nijak nezáří …

Já si nemyslím, že jsme to podcenili. Prostě jsme do utkání špatně vstoupili a Jihlava najednou zjistila, že se s námi dá hrát a začala nás hodně vysoko presovat. My jsme se těžko dostávali do šancí. Zato jsme lehce ztráceli balony a soupeř vyrážel do rychlých protiútoků. Zápas ovlivnil náš špatný vstup, naopak Jihlava narostlo sebevědomí.

Vy jste dostal šanci od první minuty, ale moc balonu jste si neužil, že?

Je to tak. Hrajeme v novém systému se třemi obránci vzadu. Systém je celkem náročný. Hlavně my útočníci v něm musíme vypomáhat středovým hráčům, dneska proti Jihlavě jsme jim ale tolik nepomohli. Sám jsem se po vstřelení branky dostal k pár akcím, ale ve druhém poločase už jsem se k ničemu nedostal.

Jak vnímáte svoji pozici v týmu? V posledních zápasech jste moc nehrál …

Jsem z toho zklamaný. Trenér momentálně sází na jiné hráče. Budu se snažit v tréninku makat, snad další šance přijde. Naposledy jsem nastoupil od začátku proti Brnu, od té doby nastupuji málo. Nevím, co k tomu říct.

Trápí vás to?

Jsem rád, že jsem zdravý a že trénuji. Cítím, že je na mě znát, že hraji málo. Chci být pozitivní a věřím, že se to zase obrátí. Kluci se ale uzdravují. Vrátil se Tonda Fantiš, takže se ještě víc zvýší konkurence. Bodů ale nemáme moc. Je potřeba se teďka s Plzní prezentovat úplně jiným výkonem, jinak to bude s námi špatné.

Zdroj: Jan Zahnaš