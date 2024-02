V lize bojují o každý bod, záchranu, v domácím poháru ale přecházejí přes soupeře, postupují dál. Fotbalisté Zlína jsou v MOL Cupu už mezi čtyřmi nejlepšími týmy. Liberec stejně jako v roce 2017 ve stejné fázi soutěže přemohli v prodloužení, tentokrát 2:1 a těší se na páteční los.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševce do semifinále, které si zahrají po šesti letech, posunula trefa Janetzkého v 91. minutě.

„Fantastický postup, který se rodil velmi těžce,“ vydechl spokojený kouč Zlína Bronislav Červenka.

„Mohlo to být jednodušší, nemuseli jsme jít až do prodloužení, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Je to pro nás povzbuzení a další motivace,“ má jasno.

Zlíňané se rychle otřepali po ligové porážce v Plzni, s Libercem se vybičovali k velmi dobrému výkonu.

S dlouhou přesilovkou po zbytečném vyloučení Doumbii sice nenaložili ideálně, když v 83. minutě po hlavičce Purzitidise inkasovali vyrovnávací gól, ale hned na začátku prodloužení se trefil Janetzký, který po centru Cedidly poslal hlavou ševce dál. „Žádný zápas nechceme prohrát. Přibyl nám jeden zápas, ale myslím, že nám to program nenaruší. Kluci ho mají za odměnu,“ usmívá se Červenka.

Ševci mohli vyhrát už v základní hrací době. Po premiérové trefě Schánělce brzy vedli, navíc celý druhý poločas hráli proti deseti, ale oslabený Slovan nedorazili.

Ševci zdolali Liberec v prodloužení a po šesti letech jsou v semifinále poháru

Naopak, postup si zbytečně zkomplikovali.

„Přišlo mi, že nám vyloučení soupeře uškodilo,“ myslí si Červenka.

„První poločas jsme zvládli velice dobře. Byli jsme lepší, měli víc brankových příležitostí. Soupeř ale neměl co ztratit, zjednodušil hru, dával to rychle nahoru, sbíral odražené míče a dostával se do mírného tlaku. Hrozil ale jenom po standardních situacích. Za stavu 1:1 jsme přežili klinickou smrt. Kluky to naštěstí nezlomilo, po druhém gólu jsme to už nějakým způsobem ubouchali,“ oddechl si.

„Bylo to těžké hlavně po psychické stránce. Druhá půle byla o hlavě. Kluci cítili zodpovědnost za výsledek, postup. Nebylo tak uvolnění, jak bychom si představovali,“ přidává.

V prodloužení byl vyloučen domácí obránce Simerský, Moravané šli taky do deseti.

„Moc jsem to neřešil. První žlutou kartu dostal za souboj, pak tam dal pozdě nohu. Neuvědomil si, že už má žlutou kartu, ale neudělal to schválně. Takové věci se stávají. Za mě to byla shoda okolností,“ uvedl Červenka.

Moravané už těsné vedení 2:1 nepustili uhájili a přiblížili se vytouženému finále, které ovládli v roce 2017 a nyní vzpomínky na památný souboj s druholigovou Opavou znovu ožívají.

„Chci doma Spartu,“ překvapil Červenka.

Přání se mu může splnit. Priskeho parta otočila derby proti Slavii, v Edenu zvítězila po velkém obratu 3:2 v prodloužení a je stejně jako druholigová Opava mezi čtyřmi nejlepšími týmy. Úterní zápas mezi Jabloncem a Plzní byl kvůli mlze odložen a hrát se bude až 2. dubna.

Poprvé po návratu do Zlína nastoupil Libor Holík. Pětadvacetiletý fotbalista nastoupil před Fantišem na kraji zálohy, vedl si slušně.

„I když to byl první zápas po dlouhé době, ukázal, že nám může pomoct. I když jeho pozice je spíš pravý bek, podporoval útok, potáhl míč, odcentroval. Jsem strašně rád, že přišel. Je to poctivý a pracovitý kluk,“ chválí bývalého hráče Jablonce či Slovácka. Poprvé od začátku nastoupil i Natchkebia, celý zápas zvládl Nombil.

Červenku potěšil i Schánělec. Šikovný mladík si připsal první trefu ve zlínském dresu.

„Jsem za něj rád. Potřebovali jsme mít v předu rychlého hráče, který bude nabíhat za stopery, což se mu dařilo. Realizoval krásný gól,“ oceňuje Červenka.

Moravané si vychutnali triumf nad Libercem, užili si dlouhý středeční večer, od čtvrtka se ale chystají na nedělní ligovou bitvu s Baníkem Ostrava.

Nebudou ševcům scházet síly? „To si nemyslím,“ říká kouč. „Máme čtyři dny do zápasu. Musíme obnovit síly, pořádně zregenerovat a připravit se na Baník, protože nás zase čeká těžký zápas,“ uvědomuje si.