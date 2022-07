Jak byste porovnal třetiligové kluby z regionu, které jste v kariéře prostřídal?

Stejné je to, že se všechny tři týmy nacházejí v MSFL. Potom musím říct, že ve všech mužstvech byla a myslím, že stále je dobrá parta. To je jeden z nejdůležitějších aspektů, aby to fungovalo. Nicméně každý tým se prezentuje jinak. Zlín se snaží dávat příležitost mladým klukům, kteří dostanou prostor se ukázat zda mají na to se prosadit v ligovém mančaftu. Kroměříž se každý rok rve o první místa a Uherský Brod úspěšně válčí uprostřed tabulky.

Láká vás s Hanáckou Slavií postoupit do druhé ligy?

Láká. Je to jeden z důvodů proč sem přicházím. Můj názor je, že Kroměříž měla být ve druhé lize už dávno. Kádr i zázemí na to má. Minulou sezonu se to bohužel nepodařilo. Tak věřím, že následující ročník bude úspěšnější. Kádr je tady opravdu silný. Jsou tady noví kluci i mladíci z béčka. Chce to chvilku času, než to všechno zapadne do správných kolejí. Potom by to mohlo fungovat dobře. S trenérem Červenkou se známe dlouho, takže on moc dobře ví, co ode mě může očekávat. Určitě se o mé roli budeme ještě bavit a ladit to tak, aby to bylo co nejlepší.

Měl jsi i jiné možnosti kam ze Zlína jít?

S trenérem Jelínkem jsme se bavili a shodli se na tom, že Kroměříž je nejlepší možná volba. V ligovém týmu bych bohužel moc prostoru nedostal, takže volba byla jasná. Ve Zlíně jsem působil už hodně dlouho a potřeboval jsem nějakou změnu. Ke Zlínu mám dobrý vztah, vyrostl jsem tam. Návrat není vyloučený, ale v jaké pozici to bude, teď nedokážu říct.

S ševci jste absolvoval část letní přípravy? Dřina se vám bude hodit, že?

Věřím tomu. Ve Zlíně jsem absolvoval první tři týdny přípravy, která byla jako vždy náročná. Hodně běhání a dvojfázové trénink v letních teplotách moc příjemné nebyly. Ale mně osobně to hodně pomohlo a myslím, že se mi to do sezony bude hodit.

Co očekáváte od nadcházejícího ročníku MSFL? Kdo je podle vás favoritem?

Všechno nám ukážou první kola. MSFL je nevyzpytatelná soutěž. Každopádně Baník Ostrava B může mít ambice a po vzoru Olomouce se bude chtít prát o postup co druhé ligy. Hodně očekávám od nováčka z Hodonína. Myslím si, že to bude černý kůň soutěže. Bude hrát hodně vysoko.

Překvapilo vás, že se Otrokovice, kde jste rovněž v minulosti hrával, přejmenovaly na Kvítkovice? Je to váš největší rival?

Těžko říct. V Otrokovicích se mění každou chvíli něco. Nedokážu si troufnout, jak to tam teď bude teď vypadat a jaké mají plány. Už tam není moc lidí okolo, které znám. Nejvíc se těším na zápasy proti zlínskému béčko. Mám tam spoustu kamarádů, takže to bude hodně zajímavé a vyšperkované. (úsměv)

A co očekáváte od Uherského Brodě, kde společně s trenérem Ondou skončilo snad deset hráčů?

Já si nemyslím, že se to v Brodě rozpadlo. Akorát budou mít trošku větší obměnu. Bohužel tahle soutěž není profesionální. Vesměs všichni hráči v každému týmu pracují a fotbal mají jako koníčka a někdy je těžké skloubit to dohromady. Věřím, že v Brodě zase poskládají konkurenceschopný tým a budou úspěšní. Pan Hamšík je zkušený a věřím, že to tam bude stále dobré.