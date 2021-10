Postup favoritovi ve 114. minutě vystřelil důrazný Vraštil, jenž chvíli předtím poslal hlavou míč do břevna!

Smutek rychle vystřídala euforie, ševci to zvládli, byť si pohárovou šichtu o půlhodiny protáhli. „Pro nás je to velká vzpruha do další práce,“ věří trenér Zlína Jan Jelínek.

Jednoduché to ale ševci neměli. „Bylo vidět, že nastupuje tým, který je v druhé lize v pohodě, v laufu a má za sebou výborné výsledky. Kdežto my máme za sebou špatné výsledky a dlouho jsme nevyhráli. Svoji roli sehrála psychika, proto jsme rádi, že jsme to zvládli. Výhra i postup nám může pomoct,“ je přesvědčený.

Devětatřicetiletý kouč moc dobře věděl, že ševce nečeká v Drnovicích žádná selanka.

„Pohárové utkání s druholigovými týmy jsou vždycky hodně těžké,“ přitakává.

Favorit přitom vstoupil do zápasu slušně, po půlhodině se po povedená ráně Čanturišviliho ujal vedení, ale druhý gól kapitánem Poznarem, jenž měl dvě velké možnosti ke skórování, nepřidal a pak po přestávce se soužil.

„Kdybychom soupeři odskočili, více bychom mu znepříjemnili. Jinak jsme se snažili kombinovat, vyplňovat meziprostory mez řadami, ale Vyškov byl houževnatý a bojoval. Vedení o gól byl málo,“ věděl.

Domácí se ve druhé půli zlepšili, po parádní akci a trefě Marka Vintra skóre srovnali a dál byli lepším týmem. „Po vyrovnání bylo vidět, jak ožila tribuna, diváci jim vlili energii,“ všiml si hostující kouč.

Vyškov byl v závěru základní hrací doby blíže druhé brance, ale Ondřej Vintr trefil tyč. Zlíňané nepříjemnou chvíli přečkali a v prodloužení udeřili.

Vraštilovu hlavičku po rohu ještě zastavilo břevno, dorážka po následném závaru už ale skončila v síti.

„V závěru toho domácí měli plné zuby, kdežto my jsme k dispozici střídání. Kluci na hřišti vypadali dobře. Počkali jsme si do prodloužení. V něm jsme na tom byli silově i kondičně lépe,“ uvedl.

Že za soupeře chytal mladý jednadvacetiletý Kamerunec Essele příliš neřešil.

„Dozvěděli jsme se to až před zápasem. S domácím trenérem Honzou Trousilem se známe, jenom jsme prohodili pár slov. Vysvětlil mi celou jeho anabázi. Nám ale bylo jedno, kdo proti nám chytá. Potřebovali jsme vítězství, postup,“ říká Jelínek.

Sám dal znovu v brance šanci Šiškovi, který proti Vyškovu tolik práce co o víkendu na hřišti Plzně neměl. Jinak odchovanec Fastavu zase žádnou chybu neudělal, rozhodně nezklamal.

„Soupeř ho sice extra neprověřil, ale jinak předvedl dobrý výkon,“ ocenil.

V pohárovém souboji se musel kromě marodů obejít také bez Condeho, jenž si do Afriky odletěl dořešit víza, Tkáč si zase poprvé plnil povinnosti u reprezentační dvacítky, takže na pozici číslo šest musel zaskočit univerzál Vraštil.

„Chyběli nám čtyři střední záložníci. Vrašťa už tam hrál na Slovácku. Myslím, že odehrál slušný zápas. Poslouchá, učí se, chce se zlepšovat,“ chválí hrdinu středečního dramatu kouč Fastavu.

V prodloužení využil služeb uzdravených mazáků Filla a Reitera. Hlinka s Dostálem by se k týmu mohli připojit příští týden. „Už se nám to postupně skládá, uzdravuje. Jde to správným směrem,“ těší Jelínka.

Jeho tým se již od od pátku začne chystat na další ligový souboj s Hradcem Králové.