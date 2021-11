Třaskavému souboji fotbalistů Zlína s Baníkem bude chybět kulisa, náboj však nikoliv. Ševci se pokusí pár stovkám příznivcům a lidem z VIP v prestižním duelu udělat radost. O motivaci mají po letním debaklu (1:5) v Ostravě postaráno.

Na tu porážku jen tak nezapomněli. Zlíňané ve vítkovické aréně na začátku srpna naprosto vyhořeli, schytali těžký příděl. Za potupu se budou chtít Baníku pomstít. Dopředu je ale žene hlavně touha po výhře, dalších bodech.

„Dobře víme, že nás čeká velmi kvalitní protivník, zdatný soupeř, který se od začátku sezony drží v popředí tabulky. Ostrava zvládla i středeční dohrávku v Karviné, gól z zastavení jí dodá sebevědomí. My se pokusíme na zápas dobře nachystat. Vycházet zase chceme z organizované obrany. Pokud ale chceme uspět, musíme přidat i nadstavbu v ofenzivě, být nebezpeční směrem dopředu,“ říká trenér Fastavu Jan Jelínek.

Ševci naposledy neuspěli v Mladé Boleslavi, kde vyšli střelecky i bodově naprázdno. Předtím ale třikrát v řadě neinkasovali, získali pět bodů. K nim by nyní chtěli přidat další, aby měli před vánočními svátky větší klid.

Problémem jsou absence. Proti Baníku po vzájemné dohodě klubu nemůže hrát Reiter, jenž minulé dva zápasy vynechal kvůli disciplinárnímu trestu. Mimo hru jsou zranění Fillo, Kolář a Dostál, minule nehrál ani Hrubý.

Trenér Baníku Ondřej Smetana se musí na Letné obejít bez krajního obránce Fleišmana. Zkušený zadák totiž ve středeční dohrávce s Karvinou obdržel čtvrtou žlutou kartu, o víkendu si odpočine.

Baník má ale nabitou soupisku, široký kádr, takže s jednou absencí se dokáže vypořádat. Smetana už v dohrávce 12. kola záměrně šetřil některé borce, chtěl rozložit síly na více borců, což mu vyšlo.

Fotbalisté Ostravy totiž po obratu zvítězili v derby 2:1 a upevnili si páté místo v tabulce. Na čtvrtou Spartu ztrácejí pět bodů. Triumf hostům vystřelil v nastaveném čase Klíma.

„Věřím, že se rychle vrátíme na starou vlnu,“ přeje si Smetana. „Nechci to zlehčovat, ale nemyslím si, že bychom měli být ve skepsi nebo depresi, že jsme nevyhrávali. Je však třeba hrát v intenzitě,“ ví dobře.

Baník naplno bodoval po čtyřech kolech. Teď se pokusí uspět i ve Zlíně. „Každé vítězství nalije sebevědomí a klid do další práce. Je proto i dobře, že hrajeme hned v sobotu a věřím, že si udržíme tu čerstvou energii z vítězného utkání v Karviné. Je fajn, že máme dostatečně široký kádr a máme kam sáhnout i v tom náročnějším programu, můžeme změnit styl hry i rozestavení před i během zápasu. Máme více variant a je to jen dobře. Co je nepříjemné, jsou nová omezení a to, že na stadion nebudou moct naši fanoušci. Ti nám budou chybět,“ cítí asistent trenér Baníku Jan Baránek.

FORTUNA:LIGA, 16. kolo -

FC Fastav Zlín (12.) - FC Baník Ostrava (5.)

Výkop: sobota v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Franěk – Kubr, Dohnálek (Ulrich). VAR: Štěrba. AVAR: Nádvorník.

Ligová bilance: 4-13-14, 30:58

Poslední zápas: 1:5 (9. a 26. Lischka, 13. Sor, 34. Almási, 51. Buchta – 69. Poznar, 1. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Dramé, Hlinka, Conde, Tkáč, Čanturišvili – Poznar. Trenér: Jelínek.

Ostrava: Budinský – Ndefe, Svozil, Lischka, Juroška – De Azevedo, Kaloč, Tetour, Kuzmanovič, Sor – Klíma. Trenér: Smetana.

Tip Deníku: 2:1