Potočný viděl trenéra brankářů, penaltu poslal Kolářovi na druhou stranu

Proti brankáři Kolářovi, kterého zná z působení v libereckém Slovanu, se necítil úplně komfortně, přesto si vzal míč a penaltu bezpečně proměnil. „Je to takové zvláštní. Ještě navíc, když je to můj dobrý kamarád. Nebyl jsem si jistý, kam to kopnu,“ přiznává zlínský fotbalista Roman Potočný.

Záložník Zlína Roman Potočný (na snímku vlevo) v zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: Jan Zahnaš

Nakonec se rozhodl až po komunikaci slávistického gólmana s trenérem brankářů. „Něco si tam ukazovali, tak jsem to vyhodnotil tak, že to kopnu přesně na druhou stranu,“ líčí s úsměvem. „Jsem rád, že z toho byl gól. Jenom mě mrzí, že nám nepřinesl žádný bod,“ přidává zklamaně. Ševci sice potrápili vedoucí tým FORTUNA:LIGY, ale náskok neudrželi a po gólech Stanciua a Kuchty smolně prohráli 1:2. „Chyběl tomu druhý gól,“ míní Potočný. „Naopak druhá branka Slavie byla šťastná. Škoda, že Céďa (Cedidla – pozn. red.) uklouzl, protože to měl na noze. Bylo to až směšné,“ pokračuje. Byli jsme hodně blízko bodu, ví Páník. Poznara chválil, šanci mu nevyčítal Přečíst článek › Také bývalý hráč Liberce a Teplic, který ve Zlíně hostuje z ostravského Baníku, litoval nejen kuriózní inkasované branky, ale také zahozené tutovky kapitána Poznara ve druhém poločase. „Pozny ví, že to zkazil. Sám to říkal v kabině. Prostě měl dát gól,“ uvedl Potočný. Jinak si hosté z Moravy moc velkých příležitostí ke skórování. Na druhé straně soupeře rovněž do mnoha tutovek nepustili. „Řekli jsme si, že je začneme od půlkruhu aktivně napadat, sprintovat. Myslím, že jsme tím dostávali Slavii pod tlak. Domácí, kteří mají výstavbu útoku skvělou, to v té jejich rozehře neměli jednoduché. Slušně jsme je potrápili. Jenom nás mrzí, že jsme neurvali alespoň bod,“ štve třicetiletého záložníka Fastavu, který rozdíly ve výkonech a v přístupu mužstva nechápe. Zatímco v neděli doma ostudně podlehli Příbrami 0:1, ve středu se proti čtvrtfinalistovi Evropské ligy prezentovali úplně jinak. „Motivace musí být pokaždé stejná. Od posledního výkonu se musíme odpíchnut a v neděli s Pardubicemi urvat všechny body,“ prohlásil. K výkonu rozhodčího Ginzela se vyjadřovat nechtěl. Přímo v zápase ale nad některými verdikty jen nechápavě kroutil hlavou. „Byl jsem si jistý, že penalty nebudou,“ řekl jen. Smolař Cedidla uklouzl, ale dohrál Obránce Zlína Martin Cedidla byl rád, že utkání dohrál. Za zákrok na Tecla se mu jít ze hřiště nechtělo. I proto si po zrušeném trestu pořádně oddechl. „V tu chvíli jsem si myslel, že jsem to týmu pokazil. Podle mě tomu předcházel ofsajd. Naštěstí pro nás to pak odvolal,“ ulevil si mladý bek. Pokutové kopy podle Cedidly být neměly. Ochovanec Fastavu se hned po přestávce nachomýtl k rozhodujícímu okamžiku, kdy po střele Kuchty do tyče podklouzl a míč místo odkopu jen tečoval. Balon se pak dostal zpátky ke slávistickému střelci, jenž urputnou bitvu definitivně rozsekl. Ševci trápili vedoucí Slavii. Pomohla penalta, vyrovnání odmítl Poznar Přečíst článek › „Míč se od tyče odrazil na druhou stranu. Chtěl jsem změnit směr, ale levá noha mi podjela. Ještě jsem to stačil zblokovat, ale ve skrumáži to Kuchta dorážel do prázdné,“ popsal klíčovou chvíli Cedidla. Defenziva Zlína fungovala i bez klíčového stopera Buchty, jenž proti Slavii nehrál kvůli čtyřem žlutým kartám. „Byl to nezvyk. Peťa až doposud odehrál každý zápas. Myslím, že jsme to s kluky docela dobře zvládli i bez něj. Škoda prohry,“ litoval.