„Pokládám si otázku, zda to Slavia opravdu potřebuje, nebo to ti rozhodčí neumí… Nevím, co je k tomu vedlo. Furt se nám snaží něco vysvětlovat u malých faulů, a když přijde takto zásadní rozhodnutí, radši se schovají a nechtějí to vůbec řešit. Přitom zápas evidentně ovlivnili,“ zlobil se kouč Fastavu Jan Jelínek.

Ovlivnění zápasu jej štvalo hlavně kvůli hráčům. Podle devětatřicetiletého kouče by možná nepomohlo ani video, které v Edenu scházelo.

„Vždycky jsem byl zastáncem VARu. Taky jsem ale viděl situace, které bych posoudil jinak. Vždycky jde především o lidský faktor,“ připomíná s tím, že ve středu večer rozhodně nešlo o těžké situace na posouzení. „Kvalita rozhodčích prostě musí být na jiné úrovni. Tohle jsou jednoznačné situace a ještě my dostaneme žlutou kartu,“ kroutil hlavou.

Tkáč po vyřazení: Předvedli jsme dobrý výkon. Možná si zasloužili i vyhrát

Podle Jelínka ale musí výkony sudích vyhodnotit především nová Komise rozhodčích vedená Radkem Příhodou.

Ta dlouho nečekala. Vyjádřila se jen pár desítek minut po utkání. Nad sudími vynesla nekompromisní ortel.

„Komise rozhodčích FAČR se rozhodla stáhnout rozhodčího Jana Petříka a asistenta Michala Nováka z delegací na víkendová utkání FORTUNA:LIGY kvůli chybám v dnešním utkání osmifinále MOL Cupu SK Slavia Praha – FC FASTAV Zlín,“ stojí v prohlášení komise na oficiálním twitterovém účtu.

Ševci toto rozhodnutí kvitují, byť jim už v ničem nepomůže. Po porážce 1:3 v celostátním poháru končí. „Byl to pro nás náročný zápas, ale kluci v něm pracovali dobře. Bojovali až do poslední minuty,“ chválil svěřence Jelínek.

Na favorita to přesto nestačilo. „Kvalita Slavie je obrovská. Rozdíl byl hlavně ve střídání,“ uvedl. Zatímco hostující kouč poslal ve druhé půli do hry hlavně mladíky, jeho protějšek Trpišovský postupně nasazoval reprezentanty a největší hvězdy týmu.

„Jsem rád, že si kluci na tomto krásném stadionu zahráli a nasbírali nějaké zkušenosti. Gól jsme ale dali příliš brzy. Slavia má totiž dost velkou kvalitu na to, aby i takovýto zápas zvládla. Kdybychom ale hráli proti deseti, mohlo to být jiné,“ míní Jelínek.

Zlíňané se zlobí právem. Rozhodčí v Česku chybují jen ve prospěch mocných

Ševcům k postupu nepomohla ani blesková trefa Tkáče hned ve 2. minutě.

„Vstup do utkání byl výborný. Dokázali jsme Slavii, která předtím v lize sedmkrát v řadě neinkasovala, vstřelit branku. Za to jsem rád. Bohužel odpověď přišla velmi rychle,“ štve zlínského kouče.

Sešívané nakopla trefa mladíka Horského. Pražané poté do poločasu neproměnili několik šancí a obratu se dočkali až v 53. minutě, kdy o výhře obhájce trofeje a ligového mistra rozhodl Mads Emil Madsen. V nastavení přidal z penalty pojistku střídající Peter Olayinka.

„Ve druhém poločase už to bylo strašně těžké. Slavia kvalitou a předvedenou hrou zaslouženě postoupila a zvítězila. Jen škoda, že góly nepadly po její kvalitní hře, ale takhle,“ dodal.