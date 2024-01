ROZHOVOR/ Střelecké trápení zdaleka nekončí. Fotbalisté Zlína zapomněli v zimní přípravě dávat góly. K procitnutí nepomohl ani přesun do Turecka. Ševci v šesti lednových duelech skórovali jen třikrát, poslední tři zápasy skončily shodně bez branek.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka na herním soustředění v Turecku. | Foto: FC Zlín

Chabá produktivita je v předposledním týmu FORTUNA:LIGY tématem číslo jedna, sužuje i hlavního kouče Bronislava Červenku. Svěřence už naučil bránit, ale střílet branky za ně nemůže. „To, že nedostaneme gól, je sice dobré, pro mě to ale nic neznamená, pokud nedokážeme dát branku a zvítězit,“ prohlásil trenér FC Zlín po středeční plichtě s druholigovým bulharským celkem Dobrudzha Dobrich.

Co vám ukázal další bezbrankový zápas?

Že se v poslední době potýkáme s nízkou efektivitou a s proměňováním šancí. Dělá nám to obrovské problémy. Vytvoříme si celkem dost zajímavých příležitostí, ale v rozhodující chvíli nám chybí důraz, nebo se špatně rozhodneme nebo to nedotáhneme. Nejsme přesní, chybí nám zabijáci v šestnáctce soupeře. Víme, že každý soupeř bude kousat, ale tyto zápasy musíme zvládat vítězně.

Proč se to zatím nedaří?

Musíme na tom dál pracovat v tréninku. Střelby je tam hodně. Po hráčích chceme, aby všechno zakončovali rychle, agresivně. Každý tomu musí věřit a v danou chvíli si s tím poradit. Kdo teď příležitost neproměnil, příště to musí udělat správně. Pokud nejsme schopní dát z malého vápna gól Íráncům nebo Bulharům, zápasy jsou nervózní až do konce. V závěru, kdy to tlačíme, je to všechno uspěchané, syrové a zápas nakonec skončí 0:0. V šancích rozhoduje detail kopu, postavení, další aspekty. Toto po hráčích požadujeme i v tréninku, aby na situace byli připravení. Některým ale pořád nedokážeme vštípit do hlavy, že když jim balon jde na levou nohou, nemohou zakončovat pravou šajtlí. Jednou to sice vyjde, ale desetkrát ne, což se opakuje i v zápase.

Co ještě musíte před ligou dopilovat, zlepšit?

Obranná fáze funguje celkem slušně. V určitých fázích zápasu se však musíme vyvarovat ztrát. Někdy jsme zbytečně rychlí, zbrklí, nepřesní a pak nás stojí spoustu sil, abychom se vrátili do svých pozic zpět. Toto chceme odstranit. Zlepšit chci také agresivitu a zvýšit ochotu běhat. Vím, že zápasy navazovaly rychle na sebe, někteří kluci možná byli unavení, protože tréninků tady bylo hodně, ale pokud nebudeme hrát náročný fotbal, nebudeme úspěšní.

Štve vás střídání Pidra už ve dvacáté minutě?

Mě mrzí každé drobné zranění. Selmir má ale jenom malou trhlinku na víčku, která se možná vyřeší dvěma stehy. Pokud mu neoteče oko, bude brzy v pořádku. Mě mrzí to, že jsme potřebovali, aby odehrál potřebné minuty, aby měl herní praxi. Místo toho musí brzy střídat, což je trošku kaňka. Pidro je šikovný fotbalista, ale potřebuje hrát. Nebyl s námi skoro měsíc, nyní ho chceme dostat zpátky.

Jak je na tom Fantiš?

Tonda už v pořádku, zpět. Nemá žádné omezení. Jenom se s ním musíme domluvit na herním a zápasovém vytížení.

A co zbytek týmu? Jsou hráči zdraví, připravení na ligu?

Všichni jsou zdraví. Mě potěšilo, že nastoupil Tomáš Schánělec, Zviad, zase se zapojil Nombil, Pablo Gonzalez, Tom Slončík. Ano, bylo na něm vidět, že mu nohy nešly tak lehce, protože některé situace řešil hůře, ale pro mě je dobře, že se kluci vrací do zápasů. Teď už musí jenom dohnat tréninkové manko, aby se srovnali s kluky, co odtrénovali celou přípravu. Vím, že to pro ně nebude lehké. Do sebe musí dostat penzum fyzického zatížení.

I přes dvě bezbrankové remízy ale budete se soustředěním v Turecku spokojený, že?

Jasně, že jo. Jsme na přírodní trávě, která nás čeká v lize. Hřiště jsou dobře nachystané. Kluci tady mají velmi dobré podmínky, regeneraci, vše, co potřebují. Navíc jsou spolu, věnuje se jim celý realizační tým. Já věřím, že toto nám pomůže.

Jak se postavíte ke generálce v Dunajské Stredě? Plánujete ještě něco zkoušet, nebo už to bude příprava na Teplice?

Každý zápas je příprava na Teplice. (úsměv) Každý zápas nám něco ukázal a my se nyní budeme rozhodovat pro nejlepší sestavu jak na Dunajskou Stredu, tak i na Teplice. Všichni kluci jsou nachystaní, platní pro tým. Za mě je jedno, kdo nastoupí, ale každý z jedenácti hráčů musí odvést maximum pro mančaft. A já věřím, že tomu tak bude. Chceme, aby si každý hráč říkal o místo v sestavě. V tom vůbec žádný problém nevidím. Snad to tak kluci cítí a společně budeme bojovat o to, co všichni chceme a to je záchrana.