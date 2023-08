ROZHOVOR/ Ve Zlíně se brankářům věnuje několik let, ale lepší výkon svého svěřence snad ještě neviděl. Gólman Stanislav Dostál, který se proti Slavii blýskl fantastickými zákroky a po zásluze se stal mužem zápasu, i přes těsnou prohru 1:2 uchvátil nejen fanoušky či experty, ale samozřejmě potěšil také trenéra Martina Juřičku.

Trenér brankářů prvoligového Zlína Martin Juřička při předzápasové rozcvičce. | Foto: FC Zlín

Člen realizačního týmu ševců tentokrát neměl zlínskou jedničku za co kárat. „Vždycky se dá něco najít, tentokrát to asi byla jenom porážka. Škoda, že jsme nezískali alespoň bod, který by ten jeho výkon o maličko posunul ještě výš,“ míní třiačtyřicetiletý Juřička.

Co jste říkal na výkon Dostála? Byl to jeho nejlepší zápas pod vaším vedením?

Byl to vynikající individuální herní výkon. Z pohledu trenéra jsem spokojený. Jediné, co tomu chybělo, byl bodový zisk. Pak by to bylo téměř dokonalé.

Za co jste jej nejvíce chválil? Co se vám líbilo?

V zápase byla spousta herních situací, kdy se musel přemísťovat v brankovišti, což jsou vždycky nejtěžší věci. Tentokrát si zahrál i hodně nohou. Celkově bylo utkání na Slavii pro gólmana dost náročné, on ho ale zvládl velice dobře.

V Edenu si na sebe upletl bič. Bude pro něj těžké udržet takovou formu po celý podzim?

Záleží jedině na něm, jak se bude v týdnu připravovat a jak se zkoncentruje na daný zápas. Samozřejmě k tomu potřebuje i trochu štěstí. Tomu půjde naproti poctivou prací.

Je to právě stabilní výkonnost, co dělá rozdíly mezi gólmany?

Jednoznačně. Pokud jste špičkový gólman, musíte si vysokou výkonnost udržet v dlouhodobém kontextu. Je potřeba předvést nějaký nadstandard, podržet tým, celkově váš herní projev musí být na vyšší úrovni než u průměrných brankářů. Nestačí zachytat jenom párkrát v sezoně. Pozice brankáře je trošku u individuální sport. Je to hlavně o tom, jak se připravujete, věnujete se sám sobě. Těch faktorů je celá řada. Rozhodují maličkosti.

Může se Dostál ještě zlepšovat, výkonnostně růst, nebo už dosáhl svého stropu?

Vypadá to, že nyní je v nejlepších letech. (úsměv). Samozřejmě bude záležet jenom na něm, zda se ještě zlepší a výkon z neděle zopakuje.

Experti o Dostálovi: Ve Zlíně možná trochu zamrzl, teď si ale svoji pozici užívá

Televizní experti ocenili především jeho hru nohama. Taky se vám zamlouvala?

Jestli to říkali experti, tak tomu asi tak bude. (úsměv) Ale ne. Jsem rád, že mu hra nohou nyní jde. Sice mu to občas ulítne, ale myslím, že se i v tomto posuneme dál.

Na co se obecně při tréninku s gólmany zaměřujete?

Je to taková komplexní příprava. Věnujeme se postřehovým věcem, hře nohou, centrovaným míčům, čtení hry. Těch prvků je spousta. Snažíme se pracovat tak, aby byl gólman připravený na jakýkoliv stav i vývoj utkání.

Zlín má v kádru dva zkušené gólmany a jednoho mladíka? Je to ideální stav? Pomáháte i s brankáři u béčka či mládeže?

Osobně bych si dokázal představit, že bychom tady měli věkově širší spektrum brankářů, ale ve Zlíně je to nyní takto, takže pracujeme s tím, co máme. Kluci ale tvoří dobru partu, všichni tři poctivě pracují. V klubu se doplňujeme s kolegou Otou Novákem. Jsem zapojený i u mládeže.

Jak jste se vlastně k trénování gólmanů dostal?

Je tomu už téměř dvacet let, co jsem tady ve Zlíně začal vypomáhat s těmi nejmenšími. Postupně se to nabalovalo, až jsem u toho zůstal. Už v dobách, kdy jsem ještě sám chytal, tak jsem trénoval. Pořád mě to baví a naplňuje. Snad jim mám co předat a co naučit.

Připomeňte fanouškům vaši kariéru?

Jsem rodák ze Spytihněvi, kde jsem s fotbalem začínal. Pak jsem pendloval po okolí. Byl jsem v Otrokovicích, ve Zlíně, v Holešově nebo v Hulíně, všechno nižší soutěže, ale rád na to vzpomínám. Kariéru jsem ukončil ve Slovácku, kde jsem chytal za béčko či céčko, do ligy jsem se dostal až jako trenér. (úsměv)