Z angažmá v Plzni mu zůstalo už jen několik kamarádů, v každodenním kontaktu ale útočník Tomáš Poznar není s žádným z bývalých spoluhráčů. Občas si napíše s Limberským či Kopicem nebo se ozve Jakubu Brabcovi. A právě s někdejším zadákem Sparty či belgického Genku bude v neděli opora zlínského Fastavu svádět důležité souboje.

Tomáš Poznar | Foto: DENÍK/Martin Břenek

„Už jsem mu psal, že má docela formu a že to s ním budu mít asi těžké. V reprezentaci odehrál velice dobré zápasy. Znovu potvrdil, že je to výborný stoper, jeden z nejlepších v naší lize,“ vyzdvihuje sparťanského odchovance a současného plzeňského kapitána, který ve stoperské dvojici Viktorie nastupuje po boku dalšího ex-Sparťana Lukáše Hejdy. „Bude to pro mě zajímavá konfrontace, velká výzva. Vím, že bude těžké se prosadit, ale když budu lepší než oni a dám třeba gól, klidně můžeme pomýšlet na nějaký bodový zisk,“ věří Poznar.