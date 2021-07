Přesné číslo tají. Zná ho jen pár kamarádů, spoluhráčů z týmu. Kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar si před novou ligovou sezonou vytyčil jednoznačný cíl, veřejně jej ale říkat nechce.

Kapitán fotbalistů Zlína Tomáš Poznar. | Foto: Jan Zahnaš

Opora Fastavu dobře ví, že by se mu to nemuselo vymstít. „Ještě se mi to nikdy nepovedlo, ale chtěl bych konečně dosáhnout na dvouciferné číslo,“ prozradil alespoň vytáhlý útočník.